SBK | Most: Rea torna a trionfare in una pazza Gara 1, Bautista 12°

L’incertezza del meteo è stata grande protagonista di Gara 1 della Superbike a Most, andata in scena tra la pioggia dei primi giri e un timido sole al traguardo. In condizioni insidiose con la possibilità di cambiare le gomme, a trionfare è Jonathan Rea, che torna sul gradino più alto del podio per la prima volta da Phillip Island dello scorso anno.

In una Gara 1 in cui l’intelligenza e la strategia erano chiavi, Rea si mostra ancora un fuoriclasse, andando a prendersi il primo successo in stagione. Il pilota Kawasaki ritrova vittoria e sorriso e precede Toprak Razgatlioglu, secondo al traguardo dopo aver conquistato una stratosferica pole position nel sabato mattina di Most. Il secondo gradino del podio arriva non senza difficoltà per il turco, che però rosicchia qualche punto al rivale in campionato Alvaro Bautista.

Proprio il campione del mondo in carica non ingrana nel weekend ceco e, dopo essere partito dalla 14esima casella (la griglia è stata aggiornata pochi minuti prima del via), non riesce a mettere a segno la rimonta, complici le condizioni insidiose del tracciato. Lo spagnolo del team Aruba è così solamente 12° alla bandiera a scacchi e precede il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, 14° con l’altra Panigale V4R ufficiale.

C’è però una Ducati sul podio ed è quella di Danilo Petrucci. Il ternano è autore di una prestazione più che solida e si conferma incredibilmente in forma nelle condizioni insidiose che Most presentava quest’oggi. Nella confusione, il portacolori Barni si prende la terza posizione dopo grandi duelli e cambi di posizione che hanno reso ancora più imprevedibile questa Gara 1.

Proprio le battaglie sono state le grandi protagoniste insieme al meteo, e la lotta per l’ultima posizione del podio si è consumata fra Petrux e Scott Redding, ottimo quarto in Gara 1. Il britannico è il migliore dei portacolori BMW e chiude la prima manche davanti a Iker Lecuona, quinto con la Honda. Alla bandiera a scacchi abbiamo così tutti e cinque i diversi marchi nelle prime cinque posizioni.

Andrea Locatelli è sesto davanti ad Axel Bassani, che sfiora il sogno di centrare il primo successo quando nelle prime fasi di gara balza al comando e inizia a dettare il ritmo. Il pilota del team Motocorsa parte forte ma poi si accontenta della settima posizione al traguardo. Dominique Aegerter è ottavo e precede Alex Lowes, non con l’altra Kawasaki ufficiale, mentre Loris Baz chiude la top 10. Così gli altri italiani: Lorenzo Baldassarri è 16° e Roberto Tamburini è 19°.