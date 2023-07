SBK | Most, libere: Razgatlioglu vola, Bautista sesto

La caccia continua: Toprak Razgatlioglu prosegue nella ricerca sfrenata della rimonta in campionato e inizia il venerdì del round di Most con i migliori presupposti. Al termine delle due sessioni di prove libere infatti, è il turco a firmare il tempo più veloce nella classifica combinata della Superbike. Doppietta Yamaha in questo primo giorno del weekend, con un sorprendente Remy Gardner in seconda posizione (e migliore degli indipendenti), staccato di soli 12 millesimi.

La pioggia della mattina ha inevitabilmente condizionato le prestazioni e, nonostante l’asfalto asciutto nel pomeriggio, il campione del mondo in carica non ha preso rischi. Alvaro Bautista chiude infatti il venerdì con il sesto tempo nella combinata, staccato di poco meno di tre decimi dal leader di giornata. Solo 17° alla fine delle FP1, risale la china nel secondo turno.

Il portacolori Aruba non è il migliore dei piloti Ducati, perché davanti allo spagnolo si piazza quasi tutto il plotone di Panigale V4R: un ottimo Danilo Petrucci è terzo con la quattro cilindri del team Barni e inizia il weekend col piede giusto, confermando le buone sensazioni già avute a Donington e Imola. Segue poi Michael Ruben Rinaldi, quarto con la Ducati della formazione ufficiale. Solo 193 millesimi separano il romagnolo dalla vetta, mentre alle sue spalle si piazza Axel Bassani: il pilota del team Motocorsa è quinto e staccato di poco meno di due decimi e mezzo dal leader di giornata Razgatlioglu.

Per trovare l’altra Yamaha ufficiale si deve scendere fino alla settima posizione, dove troviamo Andrea Locatelli. Il bergamasco accusa un ritardo di mezzo secondo dal compagno di squadra ed è davanti a Dominique Aegerter, ottavo. Scott Redding è ottavo nella classifica combinata dopo aver dominato il turno della mattina precedendo Razgatlioglu. A chiudere la top 10 c’è Jonathan Rea, decisamente più attardato rispetto ai rivali e solo decimo al termine della prima giornata del round di Most.

Ancora grandi difficoltà per Honda, che non riesce a piazzare nessuno dei suoi piloti nelle prime dieci posizioni: Iker Lecuona è 13° mentre Xavi Vierge è 16°. Non va meglio al resto del plotone BMW, che vede in top 10 solo Redding. Garrett Gerloff è 12° alle spalle di Alex Lowes, 11° con caduta. A terra anche Michael van der Mark, rientrante proprio a Most e ultimo. L’altra BMW del team Bonovo affidata a Loris Baz è in 14esima posizione davanti a Philipp Oettl, 15° con la Ducati del team Goeleven. Così gli italiani: Lorenzo Baldassarri è 17° e Roberto Tamburini, chiamato a sostituire Bradley Ray con MotoxRacing, è 22°.