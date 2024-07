SBK | Most, Gara 2: Toprak firma la terza tripletta, Bautista cade ancora

Non c’è due senza tre, e ormai Toprak Razgatlioglu lo sa bene. Dopo aver dominato entrambe le gare del weekend, il turco si impone anche in Gara 2 a Most, firmando la terza tripletta consecutiva. Con il successo nella gara domenicale in Repubblica Ceca, l’alfiere BMW sigla la 10^ vittoria di fila e diventa il terzo pilota nella storia a vincere 10 gare di fila, dietro a Jonathan Rea e Alvaro Bautista.

Proprio il campione del mondo in carica continua a perdere terreno in classifica: dopo la caduta in Superpole Race, non riesce a riscattarsi in Gara 2, che conclude nella ghiaia di Curva 1 dopo un contatto con Danilo Petrucci. Il pilota Barni colpisce l’incolpevole spagnolo, che finisce a terra insieme al compagno di marca e per entrambi la domenica si conclude dopo pochi metri. Così, Bautista scivola in campionato andando a -104 da Razgatlioglu, sempre più leader.

A risollevare le sorti del team Aruba.it Racing – Ducati ci pensa Nicolò Bulega: il rookie si conferma l’unico in grado di avvicinare il più possibile Toprak e passa sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione. Un nuovo podio per l’italiano gli permette di consolidare anche il secondo posto in campionato, anche se paga ben 64 punti dal turco, che però in gara non scappa come al solito e vince con poco più di 3 secondi di margine.

Nella domenica ceca sorride Yamaha, che festeggia il podio grazie ad Andrea Locatelli. Il bergamasco è il migliore dei piloti della Casa di Iwata e chiude in terza piazza mettendo la seconda bandiera italiana nelle prime tre posizioni. Il portacolori factory riesce ad avere la meglio sul compagno di marca Remy Gardner, quarto al traguardo con la R1 del team GRT. L’australiano fa la differenza sul vicino di box Dominique Aegerter, solo 16° e in grande difficoltà quest’anno.

In Casa Yamaha si festeggia anche l’ottima gara di Jonathan Rea, autore di grandi battaglie e sesto al traguardo. Il sei volte iridato è protagonista di Gara 2 grazie a sorpassi e controsorpassi che gli consentono di avvicinarsi alle posizioni di testa. Il nordirlandese resta alle spalle di Michael van der Mark, in terza posizione nelle prime fasi di gara salvo poi doversi accontentare del quinto posto finale.

Soddisfazione per Michael Ruben Rinaldi, migliore dei piloti indipendenti. Il portacolori Motocorsa è settimo alla bandiera a scacchi e precede un Andrea Iannone in rimonta. Dopo essere stato coinvolto in parte nell’incidente occorso tra Petrucci e Bautista, il pilota del team Goeleven risale fino all’ottava posizione precedendo Alex Lowes, nono e costretto a un doppio Long Lap Penalty per partenza anticipata.

Chiude la top 10 Iker Lecuona, con Xavi Vierge in 11^ piazza: guizzo domenicale per le Honda, che si mostrano combattive e ambiscono alle prime dieci posizioni, salvo poi rimanere ai margini della top 10. Vierge è anche protagonista di un incidente all’ultimo giro con Axel Bassani. Nel tentativo di sorpasso, il pilota Kawasaki perde il controllo della sua ZX-10RR e finisce nella ghiaia.