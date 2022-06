SBK | Misano, Gara 1: festa Ducati con Bautista. Toprak KO!

Carica lettore audio

Il sole caldo della Romagna ha accolto i piloti del mondiale Superbike per la prima delle tre gare del weekend. Se le condizioni meteo erano diverse, ciò che non è cambiato è il duello per la vittoria. Come ormai di consueto, è il terzetto di testa a fare la differenza, in particolare Alvaro Bautista e Jonathan Rea, con il pilota Ducati in grande spolvero e autore di una prova magistrale che gli consegna la vittoria. Ma il vero colpo di scena di Gara 1 è lo zero di Toprak Razgatlioglu, che perde terreno in classifica.

Ancora una volta è duello Bautista-Rea, con quest'ultimo che prova in tutti i modi a contenere un arrembante pilota Ducati, determinato a far bene davanti al "suo" pubblico. Il sei volte campione del mondo prova la fuga, ma invano, perché il leader del mondiale non gli lascia spazio e si prende il comando di Gara 1 per non lasciarlo più. Bautista taglia il traguardo con ben cinque secondi di vantaggio su un Rea che negli ultimi giri appare remissivo e si accontenta della seconda posizione.

Sabato pomeriggio amaro invece per il campione del mondo in carica, che dopo un guizzo nelle primissime fasi di gara, si è visto superare da Rea prima e da Bautista poi. La storia si è ripetuta anche in Gara 1: Toprak tenta di stare con i primi due ma si deve accontentare della terza posizione. E' però a pochi giri dal termine che arriva l'inaspettato. Razgatlioglu è costretto a parcheggiare la sua Yamaha a bordo pista sul rettilineo principale. La R1 lo ha tradito e il turco è costretto a lasciare la pista a piedi, vedendo i due rivali allontanarsi sempre di più nel mondiale.

Dello zero clamoroso di Razgatlioglu ne approfitta Michael Ruben Rinaldi, rinvigorito dal suo pubblico e combattivo in una Gara 1 che lo vede far festa: per il romagnolo arriva una terza posizione e il primo podio stagionale, proprio nel round di casa. E' grande festa dunque in Casa Ducati, con i due portacolori Aruba in prima e terza posizione e Axel Bassani quarto. Il pilota del team Motocorsa è il primo degli indipendenti e ha provato a soffiare il podio a Rinaldi, dovendosi poi accontentare della medaglia di legno.

Gara 1 sottotono invece per Alex Lowes, scattato dalla quarta casella ma solo quinto alla bandiera a scacchi, davanti a un altrettanto opaco Andrea Locatelli, sesto. Il primo dei piloti Honda è Xavi Vierge, che è settimo e precede il compagno di squadra Iker Lecuona, autore di una gara deludente (secondo le aspettative e quanto mostrato in precedenza) e nono al traguardo. Tra i due portacolori HRC si inserisce Garrett Gerloff, ottavo.

Grande delusione anche per Philipp Oettl, caduto nelle prime fasi di gara. Non va meglio ad Alessandro Delbianco, che alla sua prima gara nel mondiale quest'anno non riesce a vedere la bandiera a scacchi, così come Gabriele Ruiu. Sorride invece Roberto Tamburini, 11° alle spalle di Scott Redding, che in sella alla sua BMW chiude la top 10.