SBK | Misano, Gara 1: Bautista guida uno stratosferico 1-2 Ducati

Lottare per la vittoria è ormai un’utopia in Superbike, dove Alvaro Bautista la fa da padrona e vola in ogni circuito e in qualsiasi condizione. Anche a Misano, con una livrea speciale gialla in occasione del round di casa, Ducati sale sul gradino più alto del podio in Gara 1 con il campione del mondo in carica e firma una stratosferica doppietta con Michael Ruben Rinaldi. La…Gialla di Borgo Panigale si impone in maniera perentoria e Bautista taglia il traguardo con oltre cinque secondi di vantaggio sul compagno di squadra, ottimo secondo.

Nessuno sembra poter fermare questa Ducati, che nelle mani dello spagnolo vince davanti al pubblico di casa e incanta con il pilota di Sant’Arcangelo di Romagna, in grado di lottare duramente con Toprak Razgatlioglu e regolarlo sin da subito, per andare a firmare una bellissima doppietta. Alle spalle delle due Aruba gialle c’è infatti proprio il turco, unico pilota in grado di rompere l’incredibile dominio Ducati: troviamo infatti ben tre Panigale nelle prime quattro posizioni, con solo il portacolori Yamaha a privare Ducati di un podio tutto suo.

Scattato dalla seconda casella, Toprak prova a tenere il passo di Bautista, ma si deve accontentare del terzo gradino del podio, alle spalle di Rinaldi e con quasi quattro secondi di distacco dal vincitore. Ancora una volta, i primi tre condividono il parco chiuso con Axel Bassani, che conclude Gara 1 in quarta posizione come migliore dei piloti indipendenti. Il portacolori Motocorsa approfitta di un errore di Danilo Petrucci e agguanta il posto degli indipendenti ai piedi del podio. Proprio il ternano è il grande deluso di questa Gara 1: partito dalla seconda fila, lotta per la quarta piazza fino a quando una scivolata alla Curva 8 del 15° giro lo priva del divertimento e lo costringe a concludere la gara nella ghiaia.

Con Petrux fuori dai giochi, Jonathan Rea balza in avanti ed è quinto al traguardo. Il pilota Kawasaki è autore di una gara in cui deve vedersela con un agguerrito Dominique Aegerter, ma poi lo beffa per quattro decimi e relegando lo svizzero del team GRT in sesta posizione. Settima l’altra Kawasaki di Alex Lowes, che non riesce a tenere il passo del proprio compagno di squadra. L’inglese precede Iker Lecuona, ottavo e primo dei portacolori Honda. Chiudono la top 10 Remy Gardner e Xavi Vierge, nono e decimo rispettivamente.

Gara 1 da dimenticare per Andrea Locatelli, solamente 12° alla bandiera a scacchi alle spalle di Scott Redding, 11° e migliore dei piloti BMW. Così gli altri italiani: Lorenzo Baldassarri è 15°, mentre Gabriele Ruiu e Luca Vitali non hanno visto la bandiera a scacchi.