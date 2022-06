SBK | Misano da record: tribune piene per le derivate di serie

Carica lettore audio

Il Covid sembra ormai un lontano ricordo per il motorsport, che è tornato a riempire le tribune degli autodromi. Così è stato a Misano questo fine settimana, dove la Superbike ha dato spettacolo con il quarto round del mondiale, uno dei più attesi da piloti e anche dal pubblico. 65.825 sono stati infatti gli spettatori durante tutto il weekend, un dato incredibile e incoraggiante dopo lo stop forzato causato dalla pandemia.

Effetto Ducati? Alvaro Bautista arrivava da leader del mondiale e lascia la Romagna con un vantaggio incrementato, ma lo spettacolo è stato proprio il campionato nel suo insieme: la lotta per il titolo 2022 è intensa e combattuta, e il pubblico è tornato a riempire tribune e prato con la voglia di farsi sentire dopo essere stato costretto a seguire i round da casa. I dati parziali attestano 11.446 presenze il venerdì, 25.212 il sabato e 29.167 la domenica, numeri da sballo per il round dell’Emilia Romagna, che si rivela ancora una volta uno dei più amati del calendario.

Gianmaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna, afferma: “Il risultato è davvero eccellente. Nel weekend abbiamo avuto una grande affluenza di pubblico, anche al di sopra delle attese, segno di una ripartenza reale, a cui lo sport, ed in particolare i motori, danno un contributo rilevante. Un’ottima premessa per la grande kermesse della MotoGP, in programma a inizio settembre. La Regione Emilia–Romagna, investendo in maniera importante sullo sport, cerca proprio questo: portare decine di migliaia di persone sul territorio, coniugando spettacolo, accoglienza e permanenza. Una promozione reale di quello che siamo e che possiamo offrire”.

Gregorio Lavilla, direttore esecutivo Dorna WorldSBK, dichiara: “Le gare di Misano hanno sempre un sapore particolare perché è un circuito storico per noi. L’incredibile risposta del pubblico è una potente iniezione di fiducia e ottimismo dopo lunghi mesi complicati. Qui nella Riders’ Land la passione per le gare si associa ad una tradizione culturale e aver festeggiato insieme anche i 50 anni del circuito assume ancor più significato. Siamo felici e orgogliosi che lo show abbia avuto questa cornice di entusiasmo”.

Fa loro eco Andrea Albani, managing director MWC, che afferma: “Siamo ovviamente soddisfatti perché il WorldSBK rappresenta un patrimonio straordinario per il territorio e per il circuito, che nel weekend ha superato le 60 gare ed è sul podio mondiale per questo mondiale sempre appassionante. Siamo ad un passo dai numeri pre covid ed è un bel segnale per il motorsport. Si associa la crescita dell’infrastruttura, con gli ulteriori spazi messi a disposizione. Chiudiamo con un risultato molto positivo, anche a vantaggio delle economie della Riviera di Rimini e della Repubblica di San Marino. Ora guardiamo ai prossimi appuntamenti di giugno e ad un luglio fantastico che proporrà GT World Challenge, WDW e CIV, in attesa della MotoGP”.