SBK | Mandalika: Toprak vince una folle Superpole Race, Bautista out!

Carica lettore audio

La Superpole Race apre l’ultimo giorno del secondo round della stagione e nella mattina indonesiana assistiamo subito a colpi di scena e sorprese, la prima delle quali è l’interruzione della striscia di quattro vittorie di fila di Alvaro Bautista. Il campione del mondo in carica incappa nel primo zero dell’anno con una caduta che lo costringe a finire fuori dalla gara, lasciando campo libero a Toprak Razgatlioglu, che centra il primo successo della stagione.

Pronti, via, è subito il pilota Yamaha a mantenere la prima posizione, braccato dal portacolori Ducati, ma una bandiera rossa causata da un incidente tra Alex Lowes e Loris Baz mette fine a quello che si preannuncia come il grande duello del weekend. Alla ripartenza le insidie del tracciato di Mandalika non perdonano e, mentre Razgatlioglu cavalca verso la prima vittoria del 2023, Bautista e Rea, secondo e terzo rispettivamente, ingaggiano un duello che però si conclude subito con l’uscita di scena del pilota Ducati, che finisce in terra dopo poche curve.

La pista scivolosa fa commettere un passo falso anche a Rea, costretto a controllare la moto per evitare una caduta e di fatto lascia spazio ad Andrea Locatelli. Sono otto giri folli, in cui il duo Yamaha comanda, con Toprak saldamente al comando, seguito dal compagno di squadra che però deve vedersela con un agguerrito e aggressivo Alex Lowes. Il britannico della Kawasaki, dopo essere stato protagonista dell’incidente con Baz (in cui è rimasto coinvolto anche Danilo Petrucci) messo sotto investigazione, non ha intenzione di fermarsi e prova ad agguantare la seconda posizione.

Nulla da fare per Lowes, che si piega al duo Yamaha e si accontenta del terzo gradino del podio. Razgatlioglu e Locatelli firmano così la prima doppietta di stagione per la Casa di Iwata e rosicchiano qualche punto nella classifica generale, approfittando dello zero di Bautista. Lowes è terzo e precede il compagno di squadra Jonathan Rea, in crisi nella ripartenza nonostante mostrasse una grande aggressività.

Negli ultimi momenti della Superpole Race, il nordirlandese deve guardarsi le spalle da un arrembante Axel Bassani, riuscendo però a mantenere il quarto posto e relegando il portacolori Motocorsa in quinta piazza. Axel è comunque il migliore dei piloti indipendenti ancora una volta e precede un Michael Ruben Rinaldi autore di una gara opaca e solamente settimo.

Tra i due piloti Ducati di inserisce Xavi Vierge, sesto con la Honda mentre il suo compagno di squadra Iker Lecuona sprofonda ed è solo 16°. Segue la coppia BMW ufficiale, con Michael van der Mark ottavo davanti a Scott Redding, nono. Va decisamente peggio al loro compagno di marca: dopo l’incidente avvenuto a inizio gara con Alex Lowes, Loris Baz è costretto a rientrare ai box dolorante a una gamba. A chiudere la top 10 troviamo Dominique Aegerter, decimo davanti a Danilo Petrucci, che mette una toppa alla sua Superpole Race complicata in cui viene coinvolto, anche se in parte, nell’incidente tra Lowes e Baz. Il pilota del team Barni è 11°.