SBK | Mandalika, Libere 1: Razgatlioglu fa paura e infligge due secondi a Rea

Pronti, via! A Mandalika è iniziato l’ultimo round della stagione Superbike, l’azione è entrata subito nel vivo con la prima sessione di prove libere in cui i piloti hanno girato per la prima volta, imparando a conoscere il nuovissimo tracciato. In condizioni di ignoto per tutti, la pista indonesiana al momento dà ragione a Toprak Razgatlioglu, che nella mattinata asiatica vola e infligge un distacco incredibile agli inseguitori.

Il leader del mondiale è il più veloce e sembra colui che meglio interpreta il tracciato, anche se siamo solamente al primo turno di libere. Con il crono di 1’34”985, il turco p l’unico a scendere sotto il muro del 35 e infligge un distacco pesantissimo a tutti gli inseguitori, primo dei quali Alex Lowes. Il pilota Kawasaki riesce ad agguantare il secondo tempo, ma paga ben oltre un secondo e mezzo dalla vetta e in questo turno Razgatlioglu dimostra di aver davvero fatto la differenza sul resto del gruppo.

Sta a guardare Jonathan Rea, addirittura fuori dalla top 10 in questa sessione d’apertura. L’inizio di quest’ultimo round porta in vantaggio il turco, anche se provvisoriamente. I 30 punti di distacco si fanno sentire anche in pista in questo momento, con il campione del mondo in carica che accusa un ritardo di ben due secondi e mezzo dal diretto rivale in campionato. Ma si sa, il nordirlandese esce fuori nel momento decisivo, perciò la lotta è più che aperta e bisognerà aspettare le altre sessione per avere un’idea più chiara dei valori in campo.

Tuttavia, dai primissimi riferimenti questa pista sembra piuttosto congeniale alla R1, che ritroviamo in terza posizione con Garrett Gerloff. Lo statunitense piazza la sua Yamaha del team GRT in top 3 proprio nel finale, pagando comunque un distacco importante dal compagno di marca. Il texano è a 1.6 secondi da Razgatlioglu e alla bandiera a scacchi beffa Scott Redding. È interessante notare che nelle prime quattro posizioni troviamo tre costruttori diversi, anche se Ducati si era fatta notare per tutto il turno con Axel Bassani. Il pilota italiano è stato per diverso tempo nelle posizioni di testa, salvo poi chiudere con il settimo tempo.

La sorpresa della mattinata indonesiana è Isaac Vinales, che trova un buon crono e si porta in quinta posizione, davanti al connazionale Alvaro Bautista. Per il pilota Honda è un buon inizio di weekend e, nell’ultimo appuntamento in sella alla CBR1000RR-R paga poco più di due secondi in sesta posizione. Resta invece più attardato Leon Haslam, solamente 12esimo alle spalle di Rea. Il primo dei piloti BMW è Michael van der Mark, che firma l’ottavo crono e riesce a rientrare fra i primi dieci. Per l’ultimo weekend della stagione ritroviamo Tom Sykes, che rientra dopo lo stop forzato a causa dell’infortunio, ma non va oltre il 17esimo crono. Chiudono la top 10 i due piloti tricolore Michael Ruben Rinaldi e Andrea Locatelli, nono e decimo rispettivamente. Samuele Cavalieri è 15esimo.