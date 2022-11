SBK | Le combinazioni di Bautista campione a Mandalika

Carica lettore audio

Le probabilità che Alvaro Bautista diventasse campione del mondo già in Gara 1 a Mandalika erano buone, ma con un Toprak Razgatlioglu in grande spolvero si potevano trasformare in un’impresa impossibile. Così è stato, il campione del mondo in carica si è presentato in forma e si è aggiudicato la prima manche in Indonesia, riducendo il distacco nella generale e rimandando la festa dello spagnolo e di Ducati.

Con la seconda posizione odierna, il leader del campionato è ora a +77 punti sul turco, e servirà un’altra impresa per poter chiudere i giochi nella Superpole Race della domenica mattina indonesiana (notte italiana). Bautista deve infatti accumulare 10 punti su Razgatlioglu per potersi laureare campione del mondo, arrivando dunque a 82 punti di vantaggio. Per questo, il pilota Ducati dovrebbe vincere e il suo diretto rivale non dovrebbe fare meglio dell’ottava posizione.

Con 102 punti di distacco nella generale, Jonathan Rea è ormai fuori dalla lotta mondiale, perciò la battaglia si è trasformata in un duello. Nella Superpole Race ci sono 12 punti in palio, ma qualora il distacco in classifica su Razgatlioglu non fosse sufficiente, Bautista avrà un altro match point in Gara 2. Ad Alvaro basterebbe vincere anche Gara 2 per aggiudicarsi matematicamente il titolo. Se Toprak invece vincesse entrambe le gare della domenica, a Bautista basterebbero due terzi posti per chiudere i giochi. Altrimenti si rimanda tutto a Phillip Island, ultimo appuntamento della stagione in programma la settimana prossima e che a questo punto sarebbe decisivo.

Bautista campione se:

- Vince la Superpole Race e Razgatlioglu fa 8° o peggio

- Vince anche Gara 2 indipendentemente dal risultato di Razgatlioglu

- Razgatlioglu vince entrambe le gare e Bautista a due terzi posti