SBK | Mandalika: la pioggia ritarda la partenza di Gara 1!

L'azione in pista del sabato si doveva concludere con Gara 1 della Superbike, tuttavia la pioggia ha scelto di scombinare i piani e uno degli appuntamenti più attesi del weekend deve essere rimandato. Già, perché lo scroscio di pioggia durante la prima manche della Supersport è stato solo un assaggio di quella che si sta abbattendo in questo momento sul tracciato di Mandalika.

La pista indonesiana è un fiume e le condizioni sono impraticabili, pertanto la Direzione Gara ha deciso di annullare la partenza prevista per le ore 8 italiane e di attendere gli sviluppi. Piloti, squadre e appassionati restano dunque in attesa di sapere se e quando si scenderà in pista per disputare Gara 1. Un ulteriore aggiornamento si avrà alle ore 9 italiane, in base alle condizioni che si avranno, si prenderanno delle decisioni in merito.

Gara 1 è un appuntamento importante per la stagione 2021, proprio in questa occasione infatti Toprak Razgatlioglu ha il suo primo match point. Gli bastano sette punti per diventare matematicamente campione del mondo e chiudere i giochi in anticipo. Jonathan Rea non gliela renderà facile, ma al momento tutto è in stallo, condizionato dalla pioggia che cade copiosa sul tracciato di Mandalika.