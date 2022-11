SBK | Mandalika, Gara 1: Toprak piega Bautista, festa Ducati rimandata

Carica lettore audio

Grandi traguardi, numeri da capogiro ma niente titolo in Gara 1 Mandalika: come da pronostico, Toprak Razgatlioglu ha dimostrato di mettercela tutta per rimandare la festa di Alvaro Bautista e della Ducati e nella prima manche del weekend indonesiano si è imposto andando a vincere con oltre quattro secondi di vantaggio sul diretto rivale in campionato.

Non basta la grande gara del leader della classifica per poter coronare il suo sogno e chiudere i giochi, un agguerrito Razgatlioglu non cede così facilmente lo scettro e nella gara numero 900 del mondiale Superbike diventa il pilota più vincente della storia di Yamaha, con ben 28 successi. Il pilota Yamaha, che scattava dalla pole position (conquistata con tanto di record del tracciato) non ha mai ceduto la prima posizione, dominando dal semaforo alla bandiera a scacchi e lasciando i propri avversari a lottare per le restanti posizioni del podio.

A giocarsela sono stati proprio il leader del campionato e un Jonathan Rea che nelle prime fasi di gara sembrava poter interrompere il digiuno di vittorie. Il nordirlandese ha anche messo le ruote della sua Kawasaki davanti a quelle della Panigale V4R, provando ad avvicinarsi a Razgatlioglu. La caccia al turco è però durata pochi giri, perché Bautista è ritornato alle calcagna di Rea, per sopravanzarlo definitivamente e andare a prendere la seconda posizione alla bandiera a scacchi.

Rea è apparso remissivo nella seconda parte di Gara 1, tagliando poi il traguardo con quasi 12 secondi di ritardo dal vincitore. Una gara “in solitaria” quella del sei volte campione del mondo, che si mette alle spalle per quattro secondi un Andrea Locatelli infuocato nei primi giri. Il bergamasco, che in Superpole ha ottenuto la prima fila della sua carriera in Superbike, si era mostrato molto efficace e i primi giri avevano regalato un 1-2 Yamaha. Col passare delle tornate però il calo è stato evidente e l’italiano è passato sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione, restando così ai piedi del podio.

Ancora Italia in top 5, con Michael Ruben Rinaldi che conquista la quinta posizione dopo un duello con Xavi Vierge e Michael van der Mark. Finisce però nella ghiaia la gara dell’olandese, ma il sabato pomeriggio di BMW ufficiale è decisamente difficile: Scott Redding taglia il traguardo con quasi un minuto di ritardo dal vincitore dopo un lungo che lo costringe a ricostruire tutto. Raccoglie i cocci di BMW Loris Baz, che con la M1000RR del team Bonovo chiude la top 10.

Xavi Vierge non riesce ad avere la meglio su Rinaldi ed è sesto, ma è anche l’unica Honda ufficiale in pista: termina infatti in anticipo il weekend di Iker Lecuona, costretto a dare forfait a causa di un violento highside avuto durante le FP2 in cui ha rimediato la frattura della vertebra T12 (senza alcuna conseguenza neurologica, fortunatamente) e della parte sinistra dell’osso sacro. Nella giornata di ieri il pilota spagnolo era stato portato al centro medico per i primi accertamenti e poi trasportato in elisoccorso all’ospedale di Mataram per approfondimenti che hanno portato i medici a dichiararlo unfit. Stessa sorte è toccata a Lucas Mahias, caduto durante le FP3 della mattinata indonesiana (notte italiana). Il francese del team Puccetti ha rimediato la distorsione della caviglia destra e ha saltato Gara 1. Sarà visitato nuovamento domenica prima del warm up.

Il migliore dei piloti indipendenti è Garrett Gerloff, settimo davanti ad Axel Bassani, ottavo. Il pilota del team Motocorsa resta però al comando della classifica degli indipendenti con un ampio margine su Gerloff. Gara 1 difficile per Alex Lowes, solo nono. Xavi fores è 12° ed è l’ultimo pilota a pieni giri.