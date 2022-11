SBK | Mandalika: Alvaro Bautista è campione se...

Carica lettore audio

Siamo quasi alla resa dei conti, la Superbike sta per disputare gli ultimi due appuntamenti della stagione e la lotta al titolo potrebbe già chiudersi questo fine settimana in Indonesia. Alvaro Bautista si presenta a Mandalika da leader della classifica con 507 punti, ben 82 in più del diretto rivale Toprak Razgatlioglu, che invece arriva in Indonesia con 425 punti. Molto più attardato è invece Jonathan Rea, che con i suoi 409 punti paga 98 lunghezze dal capo classifica.

Pur matematicamente ancora in lotta, le speranze iridate del pilota Kawasaki sono affievolite con il passare dei round. Al nordirlandese il successo manca da Gara 2 all’Estoril a maggio e le difficoltà a tenere il passo dei primi due sono importanti. A Mandalika infatti, al portacolori Ducati basterà arrivare davanti al pilota Kawasaki per tagliarlo fuori definitivamente dal titolo.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Diversa è invece la situazione con Toprak Razgatlioglu, che può ancora sperare di tenere vivo il campionato e mettere un freno alla corsa iridata di Bautista. Lo spagnolo potrebbe già aggiudicarsi il titolo in Gara 1, ma le ipotesi sarebbero difficili. Alvaro deve vincere e il pilota Yamaha deve chiudere ottavo o peggio. Nel caso in cui il pilota Ducati facesse secondo, Razgatlioglu dovrebbe fare 13° o peggio. Ipotesi molto difficili, ma ovviamente non impossibili.

Bautista campione a Mandalika se...

-Bautista vince e Toprak fa 8° o peggio

-Bautista è 2° e Toprak fa 13° o peggio

-Bautista finisce davanti a Rea