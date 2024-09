SBK | Magny-Cours: Van der Mark trionfa in una caotica Gara 1, Bautista 2°

Il pilota ufficiale BMW Michael van der Mark si è assicurato la vittoria in Gara 1 a Magny-Cours. In condizioni difficili, il veterano olandese non ha commesso errori e ha assicurato la vittoria alla Casa tedesca. Di conseguenza, BMW rimane imbattuta, anche se la punta di diamante Toprak Razgatlioglu è stato condannato a rimanere a guardare a causa di un infortunio dopo il terribile incidente di venerdì. Il trionfo di Michael van der Mark sabato è stato il 14° successo consecutivo della BMW.

Il podio è stato completato dal campione del mondo Alvaro Bautista e da Danilo Petrucci, che è il migliore dei piloti indipendenti. Nel corso della gara ci sono stati molti cambi di leadership e ben due piloti sono caduti mentre erano in testa alla gara (Alex Lowes e Garrett Gerloff).

Grande incertezza in griglia: quali sono gli pneumatici giusti?

Alex Lowes si è assicurato il primo posto in griglia nella piovosa Superpole, mentre Nicolo Bulega è caduto nella sessione di qualifica, ma si è aggiudicato la seconda casella della griglia nonostante la caduta alla curva 5. La prima fila è stata completata da Scott Redding, mentre il campione del mondo Alvaro Bautista ha iniziato la gara solo dal 17° posto in griglia, in sesta fila. La scelta degli pneumatici è stata un grosso problema per i piloti e le squadre. La pista era bagnata, ma in alcuni punti si era già formata una linea asciutta. Alcuni piloti hanno rischiato montando le gomme da asciutto, mentre altri hanno optato per le intermedie.

Bulega e Rea al centro medico

Nicolò Bulega ha preso il comando alla partenza con la sua Ducati con gomme intermedie, ma l'ha perso già alla curva 5 a favore del poleman Alex Lowes, che aveva iniziato la gara con le gomme slick. Lowes si è subito staccato dopo aver preso il comando. Alla fine del primo giro, Nicolò Bulega e Jonathan Rea sono caduti alla chicane. Erano uno dietro l'altro, ma sono caduti indipendentemente l'uno dall'altro. Entrambi hanno dovuto essere portati al centro medico. Anche Andrea Locatelli e Ivo Lopes sono caduti nelle prime fasi della gara. Locatelli ha continuato la gara e alla fine si è piazzato tra i primi otto.

Caos totale dopo la pioggia

L'inizio della pioggia ha causato il caos più totale dopo pochi giri. I piloti con pneumatici slick sono entrati ai box per cambiare le gomme e hanno preso quelle da pioggia. Garrett Gerloff, che aveva iniziato la gara con gomme intermedie, ha preso il comando. Il sostituto del pilota Yamaha Alessandro Delbianco ha conquistato il secondo posto. Delbianco è rientrato ai box dopo cinque giri, quando le condizioni sono diventate sempre più difficili. Questo ha aumentato il vantaggio di Gerloff a più di mezzo minuto.

Michael van der Mark e Alex Lowes hanno duellato per il secondo posto e hanno girato dieci secondi più veloci di Garrett Gerloff, in testa con le gomme da pioggia. Ormai la pista era troppo bagnata per pneumatici intermedi e Gerloff è caduto perché i suoi pneumatici intermedi non erano più in grado di spostare l'acqua.

L'americano ha comunque mantenuto la testa della corsa, ma è rientrato ai box per un cambio gomme in ritardo. Così facendo, Gerloff ha violato il tempo minimo prescritto e ha ricevuto una penalità dopo la gara, che lo ha fatto retrocedere di molto. Avrebbe terminato la gara in ultima posizione, ma avrebbe comunque guadagnato punti.

Michael van der Mark ha preso il comando senza combattere. Tuttavia, Alex Lowes era ancora a distanza di sicurezza dalla BMW di testa. Alvaro Bautista aveva già conquistato la terza posizione e si trovava a cinque secondi dal duo di testa.

L'acqua si faceva sempre più intensa. La zona di frenata della curva 5 era particolarmente critica. Scott Redding è caduto alla curva 5, ma ha continuato la gara. Alex Lowes ha preso il comando della gara. Michael van der Mark ha perso sempre più terreno poco prima di metà gara. Anche il distacco di Alvaro Bautista è aumentato.

La leadership cambia dopo la caduta di Alex Lowes

Alex Lowes è stato la prossima vittima delle condizioni atmosferiche. La Kawasaki numero 22 è scivolata nella ghiaia alla curva 13. Lowes ha continuato la gara in settima posizione, con Michael van der Mark ha ereditato la testa della corsa e si è avviato verso la vittoria. Alvaro Bautista, in seconda posizione, era già a dieci secondi dalla BMW di testa. Danilo Petrucci ha corso in terza posizione davanti al collega del marchio Ducati Andrea Iannone.

Scott Redding ha lottato per risalire in P5 dopo la caduta. All'inizio dell'ultimo terzo di gara, Redding ha superato Iannone per conquistare la quarta posizione. Il britannico era il pilota più veloce del gruppo a questo punto della gara. Anche Alex Lowes ha superato Iannone e si è portato nella top 5. A sette giri dalla fine della gara, la carenatura di Lowes si è staccata. Il britannico si è ritirato dalla gara e ha parcheggiato la sua Kawasaki a bordo pista.

Grande liberazione per Michael van der Mark

Remy Gardner e Sam Lowes sono caduti negli ultimi giri. Non ci sono stati cambiamenti in testa alla classifica. Michael van der Mark ha regalato alla BMW la vittoria nella prima gara di Magny Cours. È stata la prima vittoria di Van der Mark dopo il successo nella gara sprint del Campionato Mondiale Superbike a Portimao quattro anni fa.

Alvaro Bautista ha mostrato una forte ripresa nella gara di sabato, risalendo dalla P17 alla P2. Il campione in carica ha così recuperato 20 punti sul leader del campionato Toprak Razgatlioglu. Il collega della Ducati Danilo Petrucci ha completato il podio.

Scott Redding ha concluso la gara al quarto posto nonostante una caduta. Andrea Iannone ha completato la top 5, mentre Iker Lecuona (Honda) si è classificato in P6, ma aveva già un vantaggio di oltre 50 secondi. Il compagno di squadra Xavi Vierge è arrivato settimo.

Solo dodici piloti vedono la bandiera a scacchi

Andrea Locatelli è stato premiato con un risultato da top 8 per aver continuato dopo la caduta. L'italiano è stato il pilota Yamaha meglio piazzato. Michael Rinaldi ha chiuso in in nona posizione, mentre Alessandro Delbianco ha completato la top 10.

Axel Bassani ha concluso la gara in P11 dopo una caduta. Garrett Gerloff si è classificato dodicesimo. Il resto del gruppo non ha concluso la classifica. Anche Philipp Öttl non ha potuto concludere la gara.