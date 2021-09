SBK, Magny-Cours, Superpole Race: Razgatlioglu batte ancora Rea

Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea regalano spettacolo nella domenica di gare del round di Magny-Cours. I due contendenti al titolo si sono dati battaglia in tutti i dieci giri della Superpole Race, con il leader del mondiale che ha condotto l’intera gara avendo alle calcagna il pilota Kawasaki. Ma il turco non si è fatto intimorire e ha vinto la gara sprint, restando davanti a Rea di soli tre decimi.

Al semaforo è Rea a prendere il comando, ma Razgatlioglu rompe subito gli indugi e si porta in testa, tenendo a bada il pilota Kawasaki fino alla fine. Il campione in carica prova l’attacco all’ultimo giro, con un ingresso incredibile che lo porta davanti, ma il turco non ci sta e torna in prima posizione, che tiene fino alla bandiera a scacchi. I due fanno la differenza sul resto del gruppo e Alex Lowes, che sale sul terzo gradino del podio, paga ben cinque secondi al traguardo.

Kawasaki festeggia nella domenica mattina francese portando ben due piloti sul podio e Lowes si riscatta dalla caduta di ieri, in cui occupava sempre la terza posizione. Il britannico difende l’ultimo gradino del podio da un arrembante Andrea Locatelli, terzo nelle prime curve ma poi quarto al traguardo. L’alfiere Yamaha Pata collezione l’ennesima quarta posizione che però è motivo di soddisfazione. Il campione Supersport in carica riesce a tenersi alle spalle Scott Redding, primo dei piloti Ducati e quinto alla bandiera a scacchi.

Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati scattava dall’ottava casella e si trova in lotta con il centro gruppo come in Gara 1, ma stavolta riesce a tagliare il traguardo davanti agli altri, recuperando tre posizioni che gli consentono di partire dalla seconda fila in Gara 2. Redding precede Michael van der Mark, anche stavolta primo dei piloti BMW e sesto davanti ad Alvaro Bautista. Lo spagnolo chiude in settima posizione a nove secondi dalla vetta e resta davanti al compagno di squadra Leon Haslam, nono. Tra i due piloti Honda si inserisce Chaz Davies, ottavo con la Ducati del team Go Eleven.

Fatica ancora Michael Ruben Rinaldi, che con la Panigale V4R della squadra ufficiale non va oltre il decimo posto finale, anche se in alcune fasi di gara è riuscito a risalire fino alla quinta piazza. Il romagnolo resta davanti di soli due decimi al compagno di marca Axel Bassani, che in sella alla Ducati del team Motocorsa è undicesimo al traguardo. È attardato Tom Sykes, che pur essendo partito dalla prima fila, chiude solamente in 12esima posizione.