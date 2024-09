SBK | Magny-Cours, Superpole Race: Bulega torna a vincere, cade Bautista

Nicolò Bulega ha debuttato in Superbike vincendo subito Gara 1 a Phillip Island, poi da quel momento ha ottenuto solo piazzamenti… Almeno fino alla domenica mattina di Magny-Cours, dove è tornato sul gradino più alto del podio nella Superpole Race. Il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati si è imposto con una grande prova di forza su una pista ancora non al meglio delle condizioni, asciutta nella linea ma ancora con chiazze di umido.

Nelle difficoltà di gestione di una Superpole Race, Bulega ha tenuto testa a un arrembante Alex Lowes, in grande spolvero con la Kawasaki e pronto a soffiare la vittoria al pilota Ducati. I due sono arrivati sulla linea del traguardo staccati di pochi decimi. Il britannico si è accontentato della seconda posizione dopo aver commesso un piccolo errore in un tentativo di sorpasso sull’alfiere Aruba per andare a prendere la vittoria.

Per una Ducati che festeggia, un’altra si lecca le ferite: la Superpole Race si è conclusa quasi subito per Alvaro Bautista, che è scivolato nelle fasi iniziali di gara. Il campione in carica ha tamponato Bradley Ray, che però è riuscito a restare in pista. Nonostante la gran botta, lo spagnolo si è rialzato, ma si è recato al centro medico per accertamenti.

Tornando all’azione di gara, più staccato rispetto ai primi due Danilo Petrucci, autore di una gara ricca di combattimenti che gli ha consentito di arrivare fino in terza posizione. Ancora un podio per il pilota Barni, che ha replicato l’ottima prestazione dopo il terzo posto in Gara 1. Sia sul bagnato che sull’asciutto, il ternano sembra in grande forma e ha preceduto sulla linea del traguardo Scott Redding, quarto e migliore dei piloti BMW.

Combattutissima la Superpole Race in questa domenica francese, con ben quattro marchi nelle prime cinque posizioni: insieme alle due Ducati, alla Kawasaki e alla BMW, sorprende la Honda in quinta posizione. Xavi Vierge ha disputato una gara breve molto solida ed è riuscito a rimanere nel gruppo dei primi, conquistando il miglior risultato di questa stagione fino ad ora.

Lo spagnolo della Honda ha preceduto Garrett Gerloff, secondo dei piloti BWM. I portacolori Bonovo hanno chiuso la gara davanti a Michael van der Mark, unico pilota ufficiale vista l’assenza di Toprak Razgatlioglu e solo ottavo al traguardo dopo essere stato in lotta per il podio. Tra Gerloff e l’olandese si è infilato Iker Lecuona, settimo con l’altra Honda.

Il primo dei piloti Yamaha al traguardo è stato Remy Gardner, nono. Superpole Race difficile per la Casa di Iwata, perché Andrea Locatelli è scivolato quando era in lotta con Danilo Petrucci per la quarta posizione. Fuori dalla top 10 Alessandro Delbianco, chiamato a sostituire l’infortunato Dominique Aegerter e solo 13°. Assente invece Jonathan Rea, che nella caduta di ieri ha rimediato la frattura del pollice destro ed è stato dichiarato unfit per la giornata odierna. Grande fatica anche per gli altri italiani: Andrea Iannone è solo 11° davanti a Michael Ruben Rinaldi, 12°.