SBK | Magny-Cours: Rea in Superpole, ma Toprak firma lo stesso crono!

Carica lettore audio

La pioggia che ieri si è abbattuta sul Circuito di Magny-Cours ha lasciato spazio a un timido sole, che però ha consentito ai piloti della Superbike di scendere in pista in condizioni di asciutto. Con i valori in campo più o meno ristabiliti, ecco che si ripropone il duello Jonathan Rea-Toprak Razgatlioglu. I due concludono la Superpole con lo stesso identico tempo, firmando un 1’36”124. Ancora una volta è record, è il distacco più corto in assoluto della storia della Superbike, prima di oggi il gap era di un solo millesimo. C’è veramente un nulla a separare i due, ma è il pilota Kawasaki a scattare dalla prima casella.

Razgatlioglu agguanta la seconda posizione a bandiera a scacchi già esposta e con un giro al limite riesce a portarsi a ridosso di Rea scalzando Scott Redding. Il pilota BMW continua a mostrare grandi passi in avanti e conquista la prima fila, con una terza posizione a 109 millesimi dal poleman. Il britannico precede così l’ex compagno di squadra Alvaro Bautista, che invece aprirà la seconda fila.

Il leader del mondiale è solo alla sua seconda esperienza a Magny-Cours in sella alla Ducati e le sessioni sull’asciutto per lui sono state davvero poche. Pertanto sta ancora familiarizzando con il tracciato e non va oltre la quarta piazza, a quasi tre decimi dal diretto rivale in campionato. Bautista è il primo dei piloti Ducati e precede Garrett Gerloff, rinvigorito in questa seconda parte di stagione e quinto al termine della Superpole.

Il texano del team GRT è il migliore dei piloti indipendenti e riesce a mettere le ruote della sua R1 davanti a quelle della Kawasaki di Alex Lowes. Dopo aver concluso il venerdì di libere con il miglior crono in condizioni insidiose, il britannico non va oltre il sesto tempo, davanti alla Ducati ufficiale di Michael Ruben Rinaldi. Il romagnolo del team Aruba apre terza fila ed è seguito a ruota da Axel Bassani, ottavo. Chiudono la top 10 Loris Baz e Philipp Oettl, nono e decimo rispettivamente.

Qualifica decisamente sottotono per Andrea Locatelli, che è solamente 12°. C’è però da dire che ben 13 piloti sono racchiusi in meno di un secondo. Alle spalle del pilota Yamaha troviamo i due portacolori Honda, anche loro particolarmente attardati rispetto ai rivali: Iker Lecuona è 13° mentre Xavi Vierge è 14°. Scatterà dalla 15esima casella Michael van der Mark, rientrato questo fine settimana dopo il lungo stop per l’infortunio alla gamba che lo ha tenuto fermo per quasi tutta la prima parte di stagione. Roberto Tamburini è 18°, mentre il sammarinese Luca Bernardi è 20°.