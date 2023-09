SBK | Magny-Cours: prova di forza di Bautista in Gara 2

Imprendibile. Alvaro Bautista ha infilato un'altro grande successo nella sua strepitosa stagione che lo sta conducendo al secondo titolo iridato Superbike vincendo la seconda manche di gara dell'appuntamento francese di Magny-Cours.

Lo spagnolo del team Ducati Aruba.it ha tenuto dietro Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu al primo via, in una mini gara durata 5 giri. I commissari hanno poi esposto la bandiera rossa a causa di un incidente innescato da Scott Redding, in cui ad avere la peggio è stato lo svizzero Dominique Aegerter, pilota del team GRT Racing.

Aegerter è rimasto a terra dolorante dopo essere caduto, per questo è stata esposta la bandiera con cui è stata fermata la gara. Fortunatamente l'ex pilota di Moto2 si è rialzato dopo qualche minuto, ma non è stato dichiarato idoneo a riprendere la corsa per una sospetta commozione cerebrale. Da segnalare la doppia Long Lap Penalty comminata dai commissari ai danni di Scott Redding, ritenuto colpevole dell'incidente con lo svizzero. L'ex pilota della Ducati è stato poi costretto al ritiro al giro 8 per un guasto alla sua moto, mentre Michael van der Mark ha subìto la stessa sorte, ma a causa di una caduta alla curva Adelaide.

Alla seconda partenza, Bautista ha deciso di salutare tutti e così ha fatto. Un passo inarrivabile, un martello di costanza, prestazione e precisione con cui ha costruito un vantaggio che sino a un giro dal termine è arrivato a toccare i 10 secondi sui primi rivali, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu.

Il britannico e il turco non hanno mai avuto l'opportunità di impensierire il pilota della Ducati, ma sono quelli che hanno regalato più spettacolo lottando tra loro per la seconda posizione. Eccezionali gli ultimi 3 giri, in cui sono stati protagonisti di sorpassi e contro sorpassi con cui hanno incendiato una gara altrimenti senza storia.

Ad avere la meglio sul traguardo è stato il pilota della Yamaha, bravo a rintuzzare gli attacchi di Rea, soprattutto in staccata e negli incroci di traiettoria, sebbene quest'ultimo sembrasse avere la moto più vicina alle sue preferenze. Il distacco finale da Bautista parla di poco più di 5 secondi, ma l'alfiere di Borgo Panigale aveva rallentato ben prima dell'ultima chicane che immette sul traguardo, perdendo più di metà del margine costruito nel corso dei 17 giri effettuati dopo la ripartenza.

Un'altra lotta a dir poco appassionante è stata quella per il quarto posto. Alla fine dei giochi ad avere la meglio è stato Andrea Locatelli con la Yamaha YZF-R1 del team Pata Yamaha Prometeon, in volata su Garrett Gerloff e la prima BMW M1000 RR. Il pilota statunitense ha messo in piedi una rimonta eccellente, anche se la Top 4 è sfuggita di appena mezzo secondo. Per gran parte della gara, inoltre, ha girato con tempi molto simili a quelli di Rea e Razgatlioglu. Questo rende ancora più l'idea di che potenziale avesse in questa manche di gara il pilota del team Bonovo Action BMW.

Delle prestazioni della BMW di Gerloff sarà contento Razgatlioglu, considerando il suo passaggio alla Casa bavarese che si consumerà al termine di questa stagione. Piccola delusione per Axel Bassani, sesto dopo aver faticato nell'ultima parte della gara. E' grande, invece, quella di Danilo Petrucci: il ternano, dopo aver lottato a lungo per la quarta posizione, ha ceduto di schianto a due giri dalla fine, probabilmente per un problema legato alla Panigale V4 preparata dal team Barni Racing.

Non è andata meglio a Michael Ruben Rinaldi, quarto nei primi giri e attaccato a Rea e Razgatlioglu, si è ritirato a 6 giri dal termine per un guasto sulla sua Ducati ufficiale. La Top 10 è stata completata da Remy Gardner, Xavi Vierge e Philipp Oettl, il quale si è tolto la soddisfazione di mettersi alle spalle Iker Lecuona con la seconda Honda CBR1000 RR-R, Loris Baz con la BMW e Lorenzo Baldassarri, ultimo degli italiani in classifica.