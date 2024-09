SBK | Magny-Cours, libere: Van der Mark al top, paura per Toprak!

La Superbike è tornata in azione a Magny-Cours dopo la pausa estiva e ha subito lasciato tutti col fiato sospeso: nel secondo turno di prove libere del venerdì, Toprak Razgatlioglu è stato protagonista di una bruttissima caduta che lo ha scaraventato addosso alle barriere, suscitando un grande spavento. Il leader del mondiale si è rialzato dopo essere rimasto carponi in un primo momento facendo tirare un sospiro di sollievo.

Tuttavia, Ragzatlioglu è stato portato al centro medico prima e all’ospedale di Moulins poi per svolgere ulteriori esami medici a causa di qualche contusione alla schiena come conseguenza della botta. Toprak verrà visitato domani mattina per verificare il fit. Nonostante la brutta caduta, il portacolori BMW ha chiuso il venerdì di libere con il terzo posto nella classifica combinata, alle spalle del dominatore Michael van der Mark.

Per una M1000 RR ferma ce n’è un’altra che vola: l’olandese ha siglato il miglior crono di giornata, issandosi al comando della classifica combinata con il tempo di 1’36”010. A conferma dell’ottimo stato di forma di BMW ci sono anche i due piloti della formazione Bonovo: Garrett Gerloff ha chiuso il venerdì con il quarto crono che l’ha reso il migliore dei piloti indipendenti, mentre Scott Redding è rimasto a ridosso della top 10 per soli 96 millesimi, archiviando le libere con l’11° crono.

A interrompere l’egemonia BMW è stata ancora una volta la Ducati, che nonostante non abbia mostrato un grande dominio, fa capolino e ha insidiato le posizioni di testa. Solo 149 millesimi hanno infatti separato Nicolò Bulega dalla vetta: l’alfiere Aruba.it Racing – Ducati ha chiuso il venerdì in seconda posizione, candidandosi come uno dei favoriti per il fine settimana. Più attardato Alvaro Bautista, che non è andato oltre la settima posizione nella classifica combinata. Il campione del mondo in carica è incappato in una piccola scivolata durante la sessione pomeridiana, fortunatamente senza conseguenze.

Lo spagnolo si è fermato alle spalle di Danilo Petrucci, sesto e secondo dei portacolori Ducati. Molto più attardati gli altri piloti che dispongono di una Panigale V4R: Michael Ruben Rinaldi ha chiuso 13° davanti ad Alex Lowes, 14°, mentre Andrea Iannone non è andato oltre il 17° crono. C’è da dire che il pilota Goeleven è al debutto sul tracciato francese.

Buono il venerdì delle Kawasaki, con entrambe le ZX-10RR in top 10: Alex Lowes sta continuando a confermarsi in ottima forma e ha archiviato le due sessioni di prove libere con il quinto tempo, staccato di quasi sei decimi dalla vetta. Ottimo l’inizio di weekend di Axel Bassani, che è nono al termine del venerdì. Il pilota veneto è rimasto alle spalle di Jonathan Rea, ottavo e migliore dei piloti Yamaha. A chiudere il gruppo dei primi 10 troviamo Andrea Locatelli. Inizio di weekend complicato per Alessandro Delbianco, solo 21° al debutto con la Yamaha del team GRT. L’italiano sostituisce l’infortunato Dominique Aegerter.