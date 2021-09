SBK, Magny-Cours, Gara2: tripletta Razgatlioglu, Rea schiantato!

In Gara 2 Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea replicano lo spettacolo visto nella Superpole Race e ancora una volta fanno la differenza sugli avversari in una tiratissima lotta per la vittoria. Il round di Magny-Cours si conclude con il trionfo di Toprak Razgatlioglu, che riesce ad avere la meglio sul pilota Kawasaki e conquista una splendida tripletta. Il turco è perfetto e batte il campione in carica in una delle sue piste talismano, incrementando il vantaggio in classifica e andando a +13 su Rea.

Se fino a pochi giri dal termine i due sono stati appaiati, scambiandosi sorpassi e carenate, nelle ultime fasi Razgatlioglu dà lo strappo e taglia il traguardo con quasi tre secondi di vantaggio su Rea. Il pilota Kawasaki si deve accontentare e lascia la Francia senza nemmeno una vittoria, una sconfitta che pesa soprattutto a livello mentale.

Chi invece lascia Magny-Cours con il sorriso è Scott Redding, che si riscatta dopo un weekend difficile e riesce a conquistare il podio in Gara 2. Il pilota Ducati, favorito sicuramente dalla posizione di partenza in seconda fila, conduce una gara in solitaria, non riuscendo a tenere il ritmo dei primi due. In lotta per la posizione di testa nei primi giri, pian piano perde terreno e passa sotto la bandiera a scacchi con un distacco di otto secondi e mezzo dal vincitore.

È abbonato alla quarta posizione Andrea Locatelli, autore di un solido fine settimana e ancora una volta ‘primo degli altri’. Il pilota Yamaha paga ben dieci secondi dal compagno di squadra, ma conclude il round di Magny-Cours ancora in crescita. Il bergamasco mantiene la calma nonostante un momento di brivido a metà gara, quando è in lotta con Michael van der Mark. I due si toccano all’uscita dell’ultima curva e, nel contatto, la moto di Locatelli si incastra sulla leva del freno dell’olandese, che rischia di cadere nel rettilineo, ma salva la caduta chiudendo però in ottava posizione.

Locatelli si difende poi per tutta la gara dagli attacchi di Chaz Davies, che nel finale si accoda e passa sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione. Alle spalle del gallese del team Go Eleven si consuma la lotta tra futuri compagni di squadra: Alvaro Bautista ha la meglio su Michael Ruben Rinaldi. Lo spagnolo mette le ruote della sua Honda davanti a quelle del romagnolo e taglia il traguardo in sesta posizione, mentre il pilota Ducati è settimo. Chiudono la top 10 Garrett Gerloff e Tom Sykes, nono e decimo rispettivamente.

Gara da dimenticare per Alex Lowes, scivolato nei primi giri quando era in lotta per il podio. Il britannico getta alle ortiche anche Gara 2, dopo la scivolata della prima manche e il podio della Superpole Race. Sorride invece Axel Bassani, che è 11esimo con la Ducati del team Motocorsa. L’italiano si tiene alle spalle i due piloti di casa Christophe Ponsson e Lucas Mahias, con quest’ultimo finalmente in pista dopo aver saltato Gara 1 a causa delle conseguenze della caduta in Superpole.