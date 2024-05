SBK | Magny-Cours confermata in calendario fino al 2027

La Francia rappresenta da sempre uno dei round più “caldi” del Mondiale Superbike, con grandi appassionati che riempiono le tribune. A Magny-Cours si sono spesso decisi e festeggiati titoli mondiali e lo spettacolo continuerà ancora per diversi anni. Dorna WorldSBK e il Circuit de Nevers Magny-Cours hanno infatti annunciato il rinnovo dell’accordo, che ora li lega fino al 2027.

Situato nel pittoresco dipartimento della Nievre, il Circuit de Nevers Magny-Cours è considerato uno dei preferiti da spettatori, ma anche dai piloti per via del layout impegnativo. Il round francese si disputa solitamente a settembre, per questo l’incognita meteo è sempre presente e questo rende ancora più spettacolare l’intero fine settimana.

L’amministrazione locale si impegna da ormai molto tempo a sostenere il Mondiale Superbike nella zona di Nievre, che ospita da anni le derivate di serie, motivo anche di promozione dello sviluppo socio-economico della regione. Per questo, nel 2023 ha debuttato una nuova sala di controllo di gara in occasione dell’ultimo round disputato. L'ammodernamento dell'infrastruttura, con nuove strutture di monitoraggio, è stato reso possibile grazie a uno sforzo congiunto tra il Circuit de Nevers Magny-Cours e il Consiglio Dipartimentale della Nievre, un investimento fondamentale per mantenere l'omologazione di Grado B del circuito.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con il Circuit de Nevers Magny-Cours”, ha affermato Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo WorldSBK. “Il circuito ha sempre offerto grandi momenti di gare, mostrando la passione e dei fan francesi. Questa estensione riflette il nostro impegno condiviso nel fornire la miglior esperienza possibile sia ai piloti che agli spettatori. Non vediamo l’ora di vivere i prossimi anni di competizione in questa struttura di livello mondiale”.

Serge Saulnier, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Circuito di Nevers Magny-Cours, ha dichiarato: “Estendere il nostro accordo è il risultato della stretta collaborazione tra Dorna e il Circuito di Magny-Cours. Il 2024 segnerà il 22° anno in cui l’impianto ospita il round francese del Mondiale Superbike, a testimonianza della duraturo rapporto tra questo campionato e Magny-Cours. I nostri team, supportati dal dipartimento de La Nievre, si impegnano costantemente per migliorare le nostre infrastrutture e garantire la sicurezza dei concorrenti. Non vediamo l'ora di accogliere i fan del WorldSBK a Magny-Cours il 6, 7 e 8 settembre”.