SBK: Lowes alza bandiera bianca, salta Gara 2 a Villicum

Il finale di stagione 2021 è tutt’altro che lineare per Alex Lowes, costretto a combattere con un infortunio alla mano destra rimediato nel round di Barcellona e per cui si porta dietro le conseguenze. Ne fa le spese anche a San Juan, dove sarà costretto a saltare Gara 2 dopo una visita medica. I medici non gli hanno dato l’ok per scendere in pista, dopo le enormi difficoltà della Superpole Race e il britannico della Kawasaki alza bandiera bianca.

Non è la prima volta che Alex Lowes termina in anticipo un weekend: anche a Portimao aveva concluso in anticipo il weekend sempre a causa dell’infortunio alla mano. Già a El Villicum il pilota Kawasaki aveva dichiarato di non essere al 100% della forma fisica e di faticare un po’ a guidare la moto. Tuttavia, si era reso protagonista di grandi battaglie nelle due gare disputate fino ad ora, salvo poi doversi arrendere al dolore.

Si conclude così prima del previsto il penultimo round della stagione per Alex Lowes, che conta di sfruttare il mese di pausa prima del round conclusivo, in Indonesia. Così come la fine dell’anno, anche l’inizio non era stato particolarmente ricco di soddisfazioni, avendo avuto una lesione alla spalla durante l’inverno che lo aveva condizionato nei test invernali. Il team ufficiale Kawasaki dunque, a San Juan El Villicum scenderà in pista con la sola moto di Jonathan Rea.