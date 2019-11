SBK, Losail: Rea vince Gara 2, due Ducati sul podio

Con Gara 2 a Losail cala il sipario sulla stagione 2019 del Mondiale Superbike, che ha regalato spettacolo e sorpassi per una conclusione da brividi. A trionfare è ancora una volta Jonathan Rea, che porta a 17 il numero di vittorie stagionali. Sul podio con lui troviamo entrambe le Ducati ufficiali, che lasciano con il fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi: ad avere la meglio è Chaz Davies, secondo davanti ad Alvaro Bautista per 122 millesimi.

I primi tre hanno reso l’ultima gara dell’anno decisamente adrenalinica e ricca di azione, ma non sono in testa: oltre ai primi tre, anche il gruppo alle loro spalle in lotta per il quarto posto ha visto combattere tre piloti, con Alex Lowes ad avere la meglio. Primo dei piloti Yamaha, il britannico resta ai piedi del podio ma conferma la terza posizione nella classifica generale. Lowes beffa Toprak Razgatlioglu, autore di una grande gara ma quinto al traguardo. Il turco regala il titolo degli indipendenti al team Puccetti prima dell’addio a Kawasaki.

Alla partenza Rea ottiene lo spunto migliore ma deve confrontarsi con Alvaro Bautista, che lo insidia da subito e prova l’attacco ingaggiando una lotta per la prima posizione che non vede sconti. I due provano a fare il vuoto, ma si inserisce Alex Lowes, che sopravanza il pilota Ducati mentre Rea tenta la fuga. Il Campione in carica però non scappa e lo spagnolo gli è sempre alle calcagna.

Alle loro spalle è lotta tra Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu e Leon Haslam, in un gruppo compatto che regala spettacolo tra sorpassi e controsorpassi. Con il passare dei giri recupera terreno anche Chaz Davies, che in partenza resta imbottigliato nel gruppo centrale ma inizia a rimontare portandosi a metà gara fino al gruppo di testa.

Mentre van der Mark, Lowes e Haslam lottano lasciandosi alle spalle Razgatlioglu, il gruppo di testa diventa un terzetto: Rea deve difendersi dal duo Aruba.it Ducati, decisamente incisivo nella seconda metà di gara. Bautista tenta l’attacco in più occasioni, regalando spettacolo con il pilota Kawasaki, che risponde ad ogni sorpasso mantenendo il comando. Intanto però Davies si fa minaccioso a suon di giri veloci.

Lo strappo di Rea avviene però a cinque giri dal termine, quando fa la differenza rispetto ai due piloti Ducati, che faticano a tenere il passo. Il Campione in carica prende margine sui due inseguitori, che lottano tra di loro per la seconda posizione. Nel finale Alvaro Bautista inizia ad accusare qualche difficoltà ed a tre giri dal termine subisce il sorpasso di Chaz Davies, che continua a far segnare giri veloci.

Jonathan Rea è il primo a tagliare il traguardo dell’ultima gara della stagione, davanti a Chaz Davies, secondo dopo un grande attacco su Alvaro Bautista ed un arrivo in volata. Quarto posto per Alex Lowes, davanti a Toprak Razgagliotlu ed Eugene Laverty. Il britannico della Yamaha lascia il team con la terza posizione in campionato e beffa Michael van der Mark, settimo. Leon Haslam è solo nono, nella lotta per la quarta piazza va largo e perde posizioni fino a passare sotto la bandiera a scacchi alle spalle di Loris Baz, ottavo. Chiude la top 10 Sandro Cortese.