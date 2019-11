SBK, Losail: Rea vince Gara 1, tripla corona Kawasaki

È un Jonathan Rea inarrestabile quello che brilla sotto i fari di Losail: in Gara 1 il Campione del mondo in carica trionfa consegnando il titolo Costruttori a Kawasaki, che conquista così la tripla corona. Con la quinta posizione di Leon Haslam e l’11esima di Toprak Razgatlioglu, la Casa nipponica batte Ducati anche nel 2019.

Sul podio con Rea troviamo uno splendido Chaz Davies, autore di una grandissima rimonta che lo porta dalla 12esima casella alla seconda posizione finale. Il pilota Ducati si dimostra efficace e passa sotto la bandiera a scacchi a poco meno di tre secondi dal vincitore, pur essendosi avvicinato molto nelle fasi finali di gara. Chiude il podio Alex Lowes, alle spalle del pilota Kawasaki per gran parte di Gara 1 ma definitivamente crollato nella seconda metà. Il britannico della Yamaha taglia il traguardo con 5.4 secondi di ritardo da Rea e riesce a tenere a bada Alvaro Bautista, quarto e minaccioso nel finale.

Sono finiti a terra Tom Sykes e Sandro Cortese, entrambi senza conseguenze ma che hanno gettato alle ortiche una buona gara. Danno spettacolo Leon Haslam e Michael van der Mark, protagonisti di un arrivo in volata per la quinta posizione, in cui il pilota Kawasaki ha la meglio.

Il primo colpo di scena avviene durante il giro di ricognizione, dove Jordi Torres perde il controllo della sua Kawasaki e scivola, fortunatamente senza conseguenze, perdendo la possibilità di scattare dalla griglia ed è costretto a rientrare ai box. Passato lo spavento, si spegne il semaforo e Rea ottiene lo spunto migliore, mantenendo la testa mentre alle sue spalle Tom Sykes si porta in seconda posizione, salvo poi andare largo e lasciare spazio alle due Yamaha di Alex Lowes e Sandro Cortese, secondo e terzo rispettivamente.

Chaz Davies è autore di una grande partenza e rimonta dalla 12esima alla quarta posizione, beffando Leon Haslam e Tom Sykes, costretti ad inseguire. Al secondo giro però finisce la gara del pilota BMW, che alla prima curva arriva troppo lungo nel tentativo di raggiungere il connazionale della Kawasaki e lo tocca al posteriore, cadendo e chiudendo Gara 1 nella ghiaia.

Intanto Leon Haslam è settimo e deve guardarsi le spalle da Alvaro Bautista, che è ottavo ed inizia a farsi minaccioso alle sue spalle. Il pilota Ducati non impiega molto a completare il sorpasso, andando così a caccia di un Michael van der Mark più in difficoltà rispetto al suo compagno di squadra. Alex Lowes è staccato di soli due decimi da Rea e gli resta in scia, tenendo il passo del Campione del mondo in carica. Dietro di loro troviamo Sandro Cortese, terzo, e Chaz Davies, quarto e pronto ad agganciare il tedesco del team GRT Yamaha. Il gallese mette le sue ruote davanti a quelle del rookie, balzando così in terza posizione.

Mentre Rea riesce a contenere Lowes, Davies si avvicina rosicchiando qualche decimo e perde definitivamente l’avversario più diretto: Sandro Cortese scivola e conclude la sua gara nella ghiaia. Alvaro Bautista è così quarto ed alle sue spalle lascia van der Mark, Razgatlioglu e Haslam a lottare per la quinta piazza.

Il gruppo in lotta per la quinta posizione si sgrana con un largo di Toprak Razgatlioglu, che rientra in pista in 13esima posizione e crollando definitivamente in una gara già particolarmente complicata. Con l’alfiere Puccetti ormai lontano, i giochi di scia aiutano nei sorpassi e van der Mark e Haslam danno vita ad un duello in cui ha la meglio l’olandese.

Ma le lotte non finiscono e davanti cambiano gli equilibri: Alex Lowes perde terreno nei confronti di Rea, mentre Chaz Davies continua a macinare giri veloci e rosicchia decimi preziosi. Il pilota Ducati sferra l’attacco a quattro giri dal termine e nelle fasi finali di gara sembra anche più in forma rispetto al britannico della Kawasaki, che invece è autore di correzioni con una guida al limite.

Nulla può Davies, che deve piegarsi a Jonathan Rea. Il pilota Kawasaki vince davanti al gallese, che comunque si rende protagonista di una splendida rimonta. A chiudere il podio troviamo Alex Lowes, che si arrende ai due davanti ma conquista la terza piazza e tiene alle spalle Alvaro Bautista, quarto. Finale in volata per la quinta posizione, con Leon Haslam che beffa Michael van der Mark mentre Loris Baz, settimo, è spettatore del duello. Markus Reiterberger con l’unica BMW rimasta in pista è ottavo, Eugene Laverty e Leon Camier chiudono la top 10 in nona e decima posizione rispettivamente.