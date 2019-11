SBK, Losail: Rea firma l’ultima Superpole della stagione

Sulla pista di Losail è andata in scena l’ultima Superpole della stagione, finita nelle mani di Jonathan Rea. Il Campione del mondo in carica continua a dominare pur avendo già conquistato il titolo ed in Gara 1 scatterà dalla prima casella. Il pilota Kawasaki firma un 1’56”246, staccando di quasi due decimi, Alex Lowes, secondo in griglia. Ancora una volta le Yamaha si confermano in forma in Qatar, con Sandro Cortese che completa la prima fila.

Il tedesco, che lascerà il team GRT Yamaha a fine stagione, resta a poco meno di tre decimi dal poleman ed è il primo dei piloti indipendenti. Ad aprire la seconda fila troviamo Tom Sykes, più opaco nelle libere ma decisamente più efficace nella sessione di qualifica. Il pilota BMW paga un distacco più importante rispetto alla vetta, quasi mezzo secondo. A fianco del britannico scatterà Loris Baz, che rispetto ai turni di libere è più attardato ma occupa comunque la quinta casella. Chiude la seconda fila Leon Haslam, che trova il guizzo dopo un giovedì piuttosto complicato e vola in sesta posizione, pur accusando un distacco di 850 millesimi dal compagno di squadra.

Il primo dei piloti Ducati è Alvaro Bautista, che però non va oltre il settimo tempo. Lo spagnolo partirà più indietro rispetto ai rivali ed è il primo ad andare oltre il secondo di ritardo da Rea. Sotto i fari di Losail non è apparso incisivo e resta di poco davanti a Michael van der Mark, solamente ottavo e più in difficoltà rispetto alle prove libere. BMW vanta entrambi i piloti in top 10, con Markus Reiterberger in nona posizione, mentre Toprak Razgatlioglu è solo decimo e sembra essere decisamente più in difficoltà.

Chi fatica molto è anche Chaz Davies, che scatterà dalla 12esima casella. Ancora più indietro troviamo le altre Ducati, Bautista è infatti l’unico che porta la Panigale V4 R nelle prime dieci posizioni. Michael Ruben Rinaldi è 15esimo e precede Eugene Laverty, 16esimo. Non trova una soluzione alle difficoltà Marco Melandri, che chiude l’ultima Superpole della carriera in 17esima posizione.