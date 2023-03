SBK | Loris Baz operato alla gamba dopo l’incidente di Mandalika

Carica lettore audio

Ci si può fratturare una gamba senza cadere? Sì, ce lo conferma Loris Baz, che si è infortunato nel corso della Superpole Race di domenica scorsa a Mandalika. Weekend finito per lui, che però si è sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di ieri in Svizzera. Lo comunica lo stesso pilota sui propri social, pubblicando un post in cui informa dell’intervento.

Il pilota del team Bonovo si è scontrato con Alex Lowes nelle prime fasi della Superpole Race domenica, il portacolori Kawasaki ha urtato la gamba destra del francese, che è finito fuori pista ed è subito apparso dolorante. Rientrato ai box, è andato al centro medico, dove gli è stata diagnosticata la frattura del perone prossimale destro e la frattura della caviglia destra.

Loris Baz, Alex Lowes, Mandalika 2023.jfif

Weekend finito per il francese, che non ha potuto prendere parte a Gara 2 ed è tornato a casa, dove ha svolto ulteriori esami che hanno portato alla decisione di operare. L’intervento è stato effettuato all’Hospital de la Tour a Meyriné, in Svizzera, ed è stato diretto dal Dottor Ray. L’operazione è perfettamente riuscita, tuttavia l’infortunio si è mostrato più importante di quanto si pensasse.

Lo afferma lo stesso Baz, che nel post ha scritto: “Intervento fatto! Più danni del previsto, ma fantastico lavoro del Dottor Ray ancora una volta! Grazie a tutti per i vostri bei messaggi, torno presto!”. Conclusa l’operazione, inizia adesso il processo di riabilitazione, che si spera possa essere il più veloce possibile. Il prossimo round infatti si svolgerà ad Assen alla fine di aprile. Loris Baz avrà poco più di un mese per recuperare e la presenza all’appuntamento olandese è ancora in dubbio.