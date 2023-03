SBK | Locatelli sorprende e fa sorridere Yamaha

Carica lettore audio

Il round di Phillip Island ha mostrato il grande dominio di Ducati, che si è imposta relegando gli avversari a un ruolo di contorno, mentre la Rossa si rendeva grande protagonista del weekend inaugurale della stagione. La tanta Italia che si festeggia però va anche al di là di Borgo Panigale e, nel trionfo della quattro cilindri, non è di certo passato inosservato il grande weekend di un altro rappresentante del tricolore: Andrea Locatelli.

Il portacolori Yamaha viene da un 2022 amaro, in cui le difficoltà sono state più dei momenti di gioia. La delusione della scorsa stagione è stata ancora maggiore se si pensa che nell’anno del debutto era riuscito a ottenere dei risultati migliori che lasciavano ben sperare. Tutto questo però ha rappresentato una grande spinta per Locatelli, che durante l’inverno ha lavorato per poter tornare ai livelli del 2021, in cui si era dimostrato solido e veloce.

Già nei test di Jerez e Portimao aveva dato una buona impressione, restava solo da confermare la sensazione a Phillip Island. Gli ultimi due giorni di test in Australia che hanno preceduto la gara hanno mostrato un Locatelli diverso, lo step andava però capitalizzato nel fine settimana. Il pilota Yamaha non ha deluso le aspettative e ha collezionato un quarto e un quinto posto in Gara 1 e in Superpole Race rispettivamente. A concludere il weekend è arrivato il primo podio dell’anno e ora vola verso Mandalika, prossimo appuntamento del 2023, da diretto inseguitore di Alvaro Bautista.

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Contro ogni pronostico, il vero anti-Ducati è stato proprio Andrea Locatelli, che ora paga 28 lunghezze dal leader del campionato. Un risultato di tutto rispetto per il portacolori Yamaha, che al termine del weekend di Phillip Island ha affermato: “Alla fine abbiamo preso un bel gap da Bautista, ma sapevamo che qui sarebbe stata difficile e sono contento del mio weekend. Non ho fatto errori, mi è dispiaciuto solo per le prestazioni sul bagnato, in Superpole Race sono partito nono e a Phillip Island è difficile fare sorpassi. Volevo andarmene da qui con un podio e ci sono riuscito, sono orgoglioso del lavoro fatto da me e dalla squadra durante l'inverno. Dobbiamo continuare a lavorare per avvicinarci, vediamo cosa succederà la prossima settimana in Indonesia”.

La punta di diamante della Casa di Iwata è indubbiamente Toprak Razgatlioglu, che però è incappato in un weekend complicato, mentre il suo compagno di squadra si è mostrato brillante ed efficace: “Difficile da dire perché Toprak abbia faticato, lui ha uno stile diverso dal mio e forse è stato questo il problema, ma questa è solo una mia idea. Non so cosa sia successo perché lo scorso anno non ra andato male qui. Posso parlare solo di me e nell'inverno siamo riusciti a trovare un buon setup di base, siamo arrivati qui con delle buone idee e ho potuto spingere”.

“Lo scorso anno ero andato forte, ma era la mia prima volta in Superbike su questa pista e non è stato facile, stavo ancora imparando”, ha proseguito Locatelli. “Non ero stato lontano dai migliori, ma questa volta avevo le idee più chiare e la situazione mi ha aiutato. Sicuramente ora ho più esperienza, capisco più velocemente cosa succede sulla moto e questo aiuta sempre”.

Archiviato il round di Phillip Island, è il momento di proiettarsi verso Mandalika, teatro del secondo appuntamento della stagione. In Indonesia si inizieranno a delineare maggiormente i valori in campo e Locatelli punterà ad essere una conferma: “È solo il mio terzo anno in SBK, non è poco ma lo è rispetto a piloti come Bautista, Rinaldi, Razgatlioglu e Rea. Io credo nel lavoro che ho fatto e voglio continuare così”.