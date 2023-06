SBK | Lecuona unfit, Petrucci correrà Gara 2

Non c'è tranquillità per Iker Lecuona, che ancora una volta si vede costretto a saltare una gara. Stavolta lo spagnolo conclude il weekend di Misano in anticipo a causa di un incidente avvenuto questa mattina in Superpole Race, in cui è rimasto coinvolto anche Danilo Petrucci. Portati al centro medico entrambi, il portacolori Barni ha avuto l'ok per prendere parte in Gara 2, mentre il pilota Honda ha rimediato la contusione della caviglia sinistra e un infortunio alla parte sinistra del bacino.

L'incidente è avvenuto alla Curva della Quercia durante il settimo dei dieci giri di Superpole Race ed è finito subito sotto investigazione. Entrambi i piloti coinvolti sono stati soccorsi immediatamente e portati al centro medico, dove sono stati svolti esami di approfondimento. Inizialmente rimasto a terra, Petrucci è stato portato via in barella, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Il ternano infatti ha ricevuto il "fit" e sarà regolarmente sulla griglia di partenza di Gara 2.

Un po' peggio è andata a Lecuona, che invece non potrà schierarsi per la manche conclusiva del weekend. Paura anche per Remy Gardner, protagonista di un incidente al via con il compagno di squadra Dominique Aegerter. I due sono finiti a terra dopo esser stati colpiti proprio da Danilo Petrucci (incappato poi in un Long Lap Penalty), con l'australiano recatosi al centro medico per un check-up. Gli esami non hanno evidenziato problemi e che Gardner sarà al via di Gara 2, così come il vicino di box.