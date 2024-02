SBK | Kawasaki torna “verdona” con la ZX-10RR di Bassani e Lowes

I test invernali sono archiviati, ma il valzer di presentazioni prosegue e, in attesa che cali il sipario sulla stagione 2024, continuiamo a scoprire le armi con cui i piloti del Mondiale Superbike combatteranno quest’anno. Oggi è il turno di Kawasaki, che ha tolto i veli alla ZX-10RR che verrà affidata al confermato Alex Lowes e al nuovo arrivato Axel Bassani.

Finita l’era di Jonathan Rea, la “verdona” riparte dall’italiano, chiamato a sostituire il sei volte campione del mondo e già in azione sulla Kawasaki nei test di Jerez e Portimao. In quell’occasione, la moto era ancora nera, ma oggi finalmente i due piloti hanno tolto i veli alla ZX-10RR, che torna alla classica colorazione “verde Kawasaki”. Tonalità più chiara e accesa rispetto a quella a cui eravamo abituati negli ultimi anni, ma nel 2024 si fa un passo indietro. Non mancano e profilature bianche, che poste sul cupolino mettono in evidenza i numeri dei piloti.

Stupisce l’assenza di un main sponsor sulle due ZX-10RR ufficiali, che quest’anno presentano un tocco di giallo con una piccola fascia nera sui lati, a staccare dal bianco e dal verde. Solo un po’ di blu e rosso che provengono dai due sponsor posti sulla vasca ed ecco che la nuova Kawasaki è pronta a scendere in pista per provare a tornare al vertice.

Nei test invernali abbiamo assistito a guizzi di Alex Lowes, mentre Axel Bassani ha faticato maggiormente. Se però il britannico conosce ormai piuttosto bene questa moto, il pilota veneto sta imparando a familiarizzare e deve ancora adattarsi pienamente al suo stile. Cruciali saranno i nuovi test che precedono l’inizio della stagione e che si terranno a Phillip Island, teatro dell’appuntamento inaugurale del 2024.

Alex Lowes afferma: "Mi piacciono molto i nuovi colori per il 2024, sono un po' diversi. Ogni anno ci sono stati dei piccoli cambiamenti, ma questo è il mio preferito. Arrivo al 2024 con molto ottimismo. Per certi versi la moto, il pacchetto e la squadra sono gli stessi, ma ho un personale diverso con cui lavorare. Abbiamo apportato alcuni piccoli aggiornamenti e abbiamo lavorato molto duramente durante l'inverno, soprattutto nelle nostre aree deboli, rendendo la moto più facile da gestire sulla distanza di gara. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto. Se questo sarà sufficiente per poter lottare con i primi posti ogni settimana, dovremo aspettare e vedere. Ma di certo sento che abbiamo fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso. Non vedo l'ora di partire e di andare a Phillip Island per gli ultimi test pre-stagionali e il primo round".

Axel Bassani dichiara: "Sono davvero felice di mostrare finalmente al mondo la nuova livrea KRT per la stagione 2024. Penso che sia un design davvero bello, mi piace. Sicuramente c'è ancora molto verde, ma con colori diversi. È anche molto bello vedere finalmente la mia moto con i colori factory. È sempre bello avere un nuovo look ogni stagione. Spero che alla gente piaccia il look della moto e anche il nuovo abbigliamento della squadra. Il verde della Kawasaki è sempre speciale. Credo che insieme potremo disputare un'ottima stagione. Non vedo l'ora di andare presto in Australia".

Guim Roda sostiene: "Per il 2024 entriamo in una nuova era in cui, per la prima volta dal 2015, sono state introdotte regole di bilanciamento che non vanno contro gli interessi di Kawasaki. Ci rendiamo conto che non è facile bilanciare un campionato così eterogeneo. Ci sono voluti molti sforzi da parte di FIM, DWO e MSMA, quindi speriamo di poter sfruttare questa opportunità per essere parte dello spettacolo e lottare per vincere le gare. Quest'anno abbiamo un progetto molto equilibrato. Lowes, un pilota veloce con un'incredibile capacità di velocità, sta cercando di estendere le sue prestazioni per 20 giri, fino alla fine delle gare più lunghe. Axel, un pilota giovane e di talento, sta imparando a sfruttare tutto il potenziale della Ninja ZX-10RR ogni volta che scende in pista. Le gare di questa stagione dovranno essere valutate non solo in base alle posizioni finali, ma anche in base alla distanza tra il primo classificato e gli altri, perché saranno molto combattute. Il numero di grandi piloti in griglia è incredibile. Sono sicuro che questa sarà di gran lunga la stagione più competitiva ed emozionante del WorldSBK da quando abbiamo iniziato il nostro progetto KRT nel 2012. Stiamo preparando un grande spettacolo e ci auguriamo che tutti gli appassionati di corse, e in particolare i fan delle Ninja, se lo godano appieno".