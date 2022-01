SBK | Kawasaki prepara l’attacco mondiale con i test a Jerez

Carica lettore audio

È arrivato il momento di tornare a far rombare i motori, nonostante a causa della pandemia il mondiale inizi ormai ad aprile e non più a fine febbraio, la Superbike non si ferma e sfrutta l’inverno più lungo per i consueti test. Nelle giornate del 26 e 27 febbraio è il turno di Kawasaki, che vola a Jerez de la Frontera per due giorni di prove con i due piloti titolari.

Jonathan Rea e Alex Lowes tornano in sella alle loro ZX-10RR per la prima volta dopo gli ultimi test, svolti proprio a Jerez a dicembre. I due portacolori Kawasaki ripartono dalla pista andalusa riprendendo il lavoro svolto un mese e mezzo fa, in cui avevano iniziato a imbastire il 2022. Nei due giorni di prove di domani e giovedì, il team continuerà sulla linea intrapresa per poter arrivare al primo round della stagione, ad Aragon, pronti a rivendicare il titolo mondiale.

Jonathan Rea tornerà in pista per prepararsi e poter iniziare il 2022 dando battaglia al campione in carica Toprak Razgatlioglu. Il sei volte campione del mondo è già proiettato verso i test in programma domani e giovedì e appare già molto concentrato:“Abbiamo due giorni di test pianificati a Jerez, in base al meteo, all’agenda e a come andiamo, possiamo scegliere di usarne uno e risparmiarne un altro per sfruttarlo più avanti durante l’anno. Alla fine dello scorso anno abbiamo avuto un test molto produttivo proprio a Jerez, quindi è sempre buono tornare e fare dei confronti”.

“I ragazzi in KRT e KMC hanno avuto l’opportunità di guardare tutti i dati e provare a migliorare. Capiremo i risultati fra un po’ di giorni. Sono stato a casa e ho ricaricato le batterie, non ho viaggiato per niente dal mio ultimo test, quindi dal punto di vista della preparazione è stato davvero produttivo. Mi sento rigenerato e ora non vedo l’ora di tornare in pista e vedere i ragazzi”.

Una volta messo alle spalle l’infortunio, Alex Lowes è pronto a tornare in sella alla sua ZX-10RR e lavorare in vista della sua terza stagione con Kawasaki. Il britannico lavorerà sul quanto lasciato in sospeso nell’ultima parte di stagione a causa della lesione: “Sono entusiasta di tornare a lavorare per il 2022. Mi sono riposato durante le vacanze e mi sono goduto un po’ di tempo con la mia nuova famiglia. Ora mi sento rigenerato e pronto a tornare con il mio ‘Team 22’. Sono interessato a provare alcune delle cose su cui il mio capo squadra Marcel e i ragazzi hanno lavorato dall’ultimo test e iniziare a costruire la nuova stagione”.