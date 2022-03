SBK | Kawasaki prepara l’attacco a Toprak con la nuova ZX-10RR

Carica lettore audio

Il Circuito di Barcellona ospiterà due giorni di test fra venerdì e sabato, ma prima di scendere in pista per l’azione, Kawasaki ha portato sull’asfalto catalano le due ZX-10RR del team ufficiale per presentare ufficialmente il proprio 2022. Jonathan Rea e Alex Lowes hanno tolto i veli alla moto con cui daranno la caccia al titolo in questa stagione dove si presentano per la prima volta come il team inseguitore e non da battere, ma la sfida è aperta.

Dopo un inverno trascorso a svolgere test con la classica livrea nera provvisoria, ecco che Kawasaki mostra i nuovi colori per il 2022, che richiamano un po’ quelli dello scorso anno. Il colore predominante è ovviamente il verde, con qualche punta di nero e di bianco. Ciò che maggiormente risalta all’occhio è la presenza del numero 65 sul cupolino della ZX-10RR di Rea. Se fino all’anno scorso campeggiava il numero 1, in questa stagione il sei volte campione del mondo dovrà sfidare Toprak Razgatglioglu per provare a riportare a casa il titolo.

In attesa dei due giorni di test che si svolgeranno proprio a Barcellona, Jonathan Rea si prepara ad affrontare la nuova stagione, in cui punta a tornare l’uomo da battere: “Per me la presentazione del team è sempre un passo importante nel processo di inizio di una nuova stagione. Dopo sei test invernali siamo pronti a mettere via la moto provvisoria. Proprio con l’arrivo della primavera abbiamo svelato i nostri nuovi colori, che dicono che il team Kawasaki è completamente pronto per il 2022. Riprendiamoci il titolo”.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK Photo by: Kawasaki Racing Team

Gli obiettivi sono chiari anche per Alex Lowes, che riparte dal 2022 completamente recuperato dopo l’infortunio che ha condizionato pesantemente la scorsa stagione, costringendolo a saltare diverse gare. Con il fisico al 100%, il britannico punta a fare dei passi in avanti: “È il mio terzo anno nel team Kawasaki e mi sento davvero parte della famiglia, quindi è un momento di grande orgoglio il fatto di presentare i nuovi colori della squadra, confermando anche i nostri partner e sponsor nel 2022. Sono pienamente recuperato per l’inizio della stagione e sono molto motivato”.

Guim Roda, Team Manager KRT, non nasconde la voglia di fare bene e l’entusiasmo di svelare i nuovi colori proprio al Circuito di Barcellona, a pochissimi chilometri dal quartier generale Kawasaki a Granollers: “Dopo più di un decennio a stretto contatto con questo progetto Kawasaki WorldSBK e con otto titoli in tasca, i nostri principali obiettivi sono un altro titolo piloti, più team e costruttori nel 2022. Presentando la nuova livrea in un posto così vicino alla nostra base a Granollers permette a tutti coloro che sono legati al team di essere coinvolti ed è un grande trampolino di lancio per far sì che la nostra missione abbia successo. Sia Johnny sia Alex hanno il potenziale per vincere gare e lottare per il campionato. Abbiamo un team dedito che lavora con noi da molti anni. Sicuramente la sfida è grande, ma abbiamo grandi piani e ora la nostra presentazione diventa una grande vetrina che mostra la voglia di avere successo nel nostro impegno”.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK 1 / 6 Foto di: Kawasaki Racing Team Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK 2 / 6 Foto di: Kawasaki Racing Team Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK 3 / 6 Foto di: Kawasaki Racing Team Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK 4 / 6 Foto di: Kawasaki Racing Team Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK 5 / 6 Foto di: Kawasaki Racing Team Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK 6 / 6 Foto di: Kawasaki Racing Team