SBK | Kawasaki e Rea pronti all'assalto a Most

La pausa estiva del mondiale Superbike si avvicina, ma prima di spegnere i motori è il momento dell’ultimo weekend di questa prima parte di campionato. Il circuito di Most accoglie le derivate di serie per l’ultima gara prima dello stop e sarà importante soprattutto in chiave iridata. Andare in vacanza con buone sensazioni sarà fondamentale per Jonathan Rea, che sul tracciato ceco cerca la prima affermazione da quando la pista è entrata in calendario lo scorso anno.

Fresco di annuncio di rinnovo, il sei volte campione del mondo è pronto a dare battaglia per arrivare alla pausa estiva con un distacco dalla vetta ancora più corto, se non neutralizzato del tutto. Rea si presenta a Most con 17 punti in meno rispetto al diretto rivale Alvaro Bautista, che sarà alla sua prima esperienza sulla pista ceca con la Ducati. Questo potrebbe forse favorire il portacolori Kawasaki, che parte già con dei dati raccolti nel 2021.

“Most è entusiasmante perché è l’ultima gara della prima parte di stagione”, esordisce Rea alla vigilia del round ceco. “È importante arrivare alla pausa estiva con buone sensazioni e risultati positivi. Lo scorso anno è stato un circuito nuovo per tutti, quindi avevamo tante cose da imparare. Non avevamo fatto dei test, quindi è stato un weekend più complicato di quanto ci aspettassimo. Ora, con i dati dello scorso anno e i miglioramenti della Ninja ZX-10RR mi aspetto di iniziare forte”.

Tuttavia, alla luce delle modifiche e dei miglioramenti, le condizioni potrebbero essere ben diverse rispetto allo scorso anno. Questo però non spaventa il nordirlandese, che punta a trarre il massimo dal pacchetto di cui dispone: “Mi piace la pista e hanno lavorato molto per migliorarla e riasfaltarla in molte aree. Mi aspetto una Most abbastanza diversa rispetto al 2021, così come molti fan. Quando correvamo in Repubblica Ceca in passato ce n’erano migliaia. Sarà divertente vedere tutto il sostegno dei fan cechi. L’obiettivo è di massimizzare le nostre opportunità e andare via col pieno di punti prima della pausa estiva”.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche Alex Lowes arriva a Most carico dopo i buoni risultati di Donington e come obiettivo si pone quello di continuare in questa direzione: “Most è un’aggiunta molto recente al calendario, essendo stata inserita solamente lo scorso anno. È un layout divertente, hanno cambiato diverse cose, tra cui l’asfalto, quindi sarà interessante vedere come si è evoluto. Sento di essere vicino ai buoni risultati, quindi voglio continuare sulla linea positiva di Donington anche nel weekend di Most. Voglio tornare sul podio, e questo ci porterebbe alla pausa estiva in maniera buona. Non vedo l’ora di scendere di nuovo in pista”.