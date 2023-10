SBK | Jerez, Libere: subito Toprak, Bautista cade ma è 3°

“L’inverno sta arrivando”, recitava una delle frasi più famose de “Il Trono di Spade”, e potrebbe essere l’introduzione perfetta per il venerdì di libere del round di Jerez. Il Mondiale Superbike conclude la stagione 2023 sul tracciato andaluso, che nella giornata di oggi ha accolto le derivate di serie con temperature rigide e asfalto bagnato dalla pioggia caduta nella notte.

Tutti fermi nei box per non rischiare in condizioni insidiose, ma nel pomeriggio i piloti hanno disputato il secondo turno, che ha visto dominare Toprak Razgatlioglu. La lotta per il…trono della Superbike è iniziata e il pilota Yamaha ha siglato il miglior tempo in 1’40”312, dando subito del filo da torcere al grande favorito e leader del campionato Alvaro Bautista.

Proprio il campione del mondo in carica, a cui mancano solo due punti per riconfermare il titolo, ha chiuso il venerdì con il terzo tempo, staccato di poco più di 3 decimi dalla vetta. Tuttavia, il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati è incappato in una caduta nel finale, fortunatamente senza conseguenze.

Fra i due contendenti al titolo si è inserito Remy Gardner, autore di un guizzo nella seconda sessione di libere a Jerez. L’australiano si è portato in seconda posizione a due decimi e mezzo da Toprak, mettendo così a segno una doppietta Yamaha. Il pilota del team GRT è anche il migliore degli indipendenti, ma la formazione capitanata da Filippo Conti può ritenersi soddisfatta del venerdì, che vede Dominique Aegerter in quinta posizione nella classifica combinata.

Inizia con il piede giusto anche il weekend di Michael Ruben Rinaldi, che nell’ultimo round con il team ufficiale ha agguantato il quarto crono, proprio alle spalle del compagno di squadra. Quasi quattro decimi separano l’italiano dalla vetta. Rimanendo in casa Ducati, anche Philipp Oettl può sorridere grazie al sesto posto ottenuto nel venerdì di Jerez. Il tedesco, anche lui alla sua ultima uscita con il team Goeleven prima di cedere la sella ad Andrea Iannone, è distante mezzo secondo dal leader.

Garrett Gerloff è il primo dei rappresentanti BMW e conquista il settimo tempo con la M1000RR del team Bonovo. Alle sue spalle Danilo Petrucci, ottavo con la Ducati della formazione indipendente Barni. Più attardato Andrea Locatelli, che con la Yamaha ufficiale non va oltre il nono tempo e paga un distacco dal compagno di squadra di oltre nove decimi. Chiude la top 10 Scott Redding con la BMW del team factory, mentre il vicino di box Michael van der Mark è 12°. L’olandese è stato uno dei pochi a saggiare le condizioni della pista nella sessione mattutina, che ha visto quasi tutti i piloti fermi ai box per tutto il turno.

Sfiora il grippo dei primi dieci Iker Lecuona, fresco di rinnovo con HRC per le prossime due stagioni. Lo spagnolo è 11° sulla pista di casa, mentre il suo compagno di squadra Xavi Vierge, anche lui forte del rinnovo, è solo 18°. Grande fatica per Jonathan Rea, che al termine del venerdì di libere è addirittura 13°davanti a quello che sarà il suo sostituto in Kawasaki Axel Bassani, 14°. Così gli altri italiani: Lorenzo Baldassarri è 15°, mentre Gabriele Ruiu non va oltre il 22° tempo ed è protagonista di un highside che costringe alla bandiera rossa.