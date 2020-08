SBK, Jerez, Libere 3: svetta van der Mark, Rea insegue

Il sabato del round di Jerez della Superbike si apre nel segno di Yamaha: alla fine della terza ed ultima sessione di prove libere troviamo ben quattro YZF-R1 nelle prime sei posizioni, ma a dominare il turno è Michael van der Mark. L’olandese del team Pata Yamaha si mette davanti a tutti per la prima volta nel weekend e beffa anche il campione del mondo in carica Jonathan Rea.

L’alfiere Kawasaki è secondo a due decimi dal leader della mattina ed interrompe immediatamente quello che poteva essere un dominio Yamaha: il terzo tempo appartiene infatti a Loris Baz, già al comando nella prima sessione. Il francese del team Ten Kate si conferma anche nell’ultimo turno ed è il migliore degli indipendenti. Subito dietro Baz troviamo Toprak Razgatlioglu, quarto a 280 millesimi dal compagno di squadra. I primi quattro piloti sono racchiusi in meno di tre decimi ed al momento Yamaha sembra davvero la favorita in questo fine settimana andaluso.

Inizia ad essere più importante il distacco accusato da Scott Redding, che inizia il sabato di qualifica con il quinto crono nelle FP3. Il rookie è il primo dei piloti Ducati e paga quasi mezzo secondo da van der Mark, mentre alle sue spalle troviamo ancora una Yamaha, stavolta quella del team GRT guidata da Federico Caricasulo. L’italiano ha solamente 4 millesimi di ritardo dall’alfiere Aruba.it – Ducati e precede il leader del mondiale.

Alex Lowes, che arrivava a Jerez comandando la classifica generale, ha iniziato il fine settimana più in sordina ed al termine del terzo ed ultimo turno di prove libere è settimo, a 508 millesimi dalla vetta. Alle sue spalle si piazza Tom Sykes con la BMW. Chiudono la top ten Leon Haslam, che porta la Honda in nona posizione, e Michael Ruben Rinaldi, decimo e sorpresa della giornata di venerdì.

Arranca Chaz Davies, che resta fuori dai primi dieci per 80 millesimi, ma accusa quasi sette decimi di ritardo da Michael van der Mark. Alvaro Bautista chiude dietro al gallese della Ducati e, dopo le ottime prestazioni del venerdì, non va oltre il 12esimo crono. Più indietro anche Eugene Laverty, staccato dal compagno di squadra e 13esimo alla bandiera a scacchi che ha segnato la fine del turno. Alle spalle dell’irlandese troviamo la Paingale V4R del team Barni guidata da Marco Melandri, 14esimo al rientro nel mondiale dopo il ritiro dello scorso anno. Lorenzo Gabellini, l’altro italiano in griglia, è 21esimo alla fine della terza sessione di prove libere.