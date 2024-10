SBK | Jerez, Gara 2: Razgatlioglu nega la tripletta a Bulega

Nicolò Bulega dovrà rinviare al prossimo anno l'appuntamento con la sua prima tripletta nel Mondiale Superbike. Il pilota della Ducati sembrava avercela in canna nel round conclusivo della stagione 2024, a Jerez de la Frontera, ma dopo aver vinto Gara 1 e la Superpole Race si è dovuto inchinare al campione del mondo Toprak Razgatlioglu in Gara 2, arrivando comunque a quota 24 podi stagionali, il record per un rookie nella categoria.

Anche oggi pomeriggio questi due hanno fatto vedere di avere una marcia in più rispetto agli altri sul tracciato andaluso ed è un peccato che alla fine la gara si sia decisa con tre giri e mezzo d'anticipo: sulla Yamaha di Phillip Oettl è esploso il motore all'uscita dell'ultima curva, con una fumata vistosissima che ha imposto alla Direzione Gara di esporre la bandiera rossa, congelando le posizioni.

Al via era stato ancora una volta Bulega a prendere il comando delle operazioni, ma al terzo giro Toprak gli è entrato di forza all'interno della curva 1. E a quel punto il pilota turco è riuscito anche ad aprire un piccolo gap nei confronti del ducatista. Quest'ultimo però è venuto fuori alla distanza e nella seconda metà di gara aveva cominciato ad incollarsi al codone della BMW, iniziando a fare qualche manovra di disturbo, ma senza portare mai un attacco vero e proprio.

Ancora una volta, dunque, Razgatlioglu ha dimostrato perché è lui il campione, perché fino a stamattina sembrava impensabile che oggi potesse correre alla pari con Bulega per i distacchi che era stato capace di infliggergli nelle prime due gare. Come detto, però, non ci siamo potuti godere questo potenziale duello fino in fondo con l'interruzione che ha chiuso i giochi antizempo, perché con i due terzi di gara già completati non è stata necessaria una ripartenza. Dunque, c'è stato l'ennesimo sigillo per Toprak, il 18° in questa stagione trionfale.

La BMW oggi può fare festa doppia, perché a complerare il podio c'è anche l'altra M 1000 RR di Michael van der Mark, che ha voluto dedicare questo bel risultato alla mamma scomparsa solo pochi giorni fa. Per l'olandese si tratta del secondo podio stagionale, che alla fine consolida anche il suo sesto posto nella classifica iridata.

A contendergli il gradino più basso del podio è stato Andrea Iannone, che ha completato un weekend in grande crescita, dopo essere stato fuori dalla top 10 in Gara 1 ed ottavo nella Superpole Racing. Il pilota del Team Go Eleven aveva anche provato ad infilare van der Mark all'ultima curva poco dopo la metà della corsa, ma il suo attacco è stato un po' avventato, perché c'è stato un leggero contatto che lo ha fatto finire largo e scivolare al sesto posto. L'abruzzese però non si è perso d'animo ed è ripartito a razzo, per prendersi il quarto posto. E per lui è un bel modo di guardare al prossimo anno, quando dovrà provare ad essere protagonista dopo essere tornato a correre e a vincere nel 2024.

Alex Lowes poi l'ha spuntata su Danilo Petrucci sia nella battaglia per il quinto posto in questa gara che in quello per la quarta piazza nel Mondiale. Un buon finale per il pilota della Kawasaki, al termine di una stagione nella quale ha mostrato una bella maturazione. Dopo il grave infortunio rimediato facendo motocross, è stata a dir poco strepitosa invece l'annata di "Petrux", che finalmente ha capito come sfruttare il potenziale della Panigale V4R con la ciliegina della tripletta di Cremona e la top 5 nel Mondiale.

Al settimo posto c'è la BMW di Garrett Gerloff, che ha preceduto un Andrea Locatelli che questa volta non è riuscito a costruire sull'ennesima bella partenza che lo aveva portato in terza posizione nelle prime fasi. Poi piano piano il pilota della Yamaha è arretrato, chiudendo solamente davanti al compagno di squadra Jonathan Rea, che chiude al nono posto una stagione al dir poco deludente: voltare le spalle alla Kawasaki non è bastato al sei volte campione del mondo per tornare grande.

E' stato un weekend da dimenticare per l'altro grande mattatore di quest'ultima era della Superbike, ovvero Alvaro Bautista, che in Gara 2 è stato per due volte della curva 6. Prima ha sbagliato una cambiata quando si stava inserendo nel trenino della top 5, finendo lungo e perdendo diverse posizioni. Poi è caduto, chiudendo nel peggiore dei modi un anno nel quale avrebbe sperato nel tris iridato e invece ha dovuto fare i conti con un super Toprak, ma anche con la zavorra della sua Ducati che ne ha condizionato parecchio il rendimento.

Nella top 10 c'è spazio anche per Axel Bassani e la sua Kawasaki, mentre l'avventura in Superbike di Michael Ruben Rinaldi si conclude con un 11° posto. Bisogna scendere al 18° invece per trovare Alessandro Delbianco, che questo fine settimana ha sostituito l'infortunato Remy Gardner sulla Yamaha del Team GRT.