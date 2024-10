SBK | Jerez, Gara 1: capolavoro di Bulega, ma Razgatlioglu è campione!

Quando un anno fa ha firmato per la BMW, in tanti hanno pensato che fosse una pazzia. Ma alla fine Toprak Razgatlioglu ha vinto la sua scommessa, perché oggi a Jerez si è laureato campione del mondo della Superbike per la seconda volta nella sua carriera, regalando così il primo titolo anche alla Casa tedesca.

Arrivando in Spagna con 46 punti di vantaggio, il pilota turco poteva anche permettersi di gestire nella prima gara del weekend per chiudere i conti e alla fine si è accontentato del secondo posto, alle spalle di un Nicolò Bulega che si è confermato un degnissimo rivale.

Dopo aver conquistato la Superpole con un tempo da fantascienza, con cui ha abbassato il record della pista che resisteva dal 2019, il pilota della Ducati si è reso protagonista di un bellissimo monologo, prendendo il comando delle operazioni alla prima curva e non mollandolo più fino alla bandiera a scacchi, sotto alla quale si è presentato con oltre sei secondi di margine sul campione 2024.

Una quinta vittoria stagionale che gli fa abbassare le armi nel migliore dei modi, dando a Bulega la convinzione che l'anno prossimo non sarà più una sorpresa se sarà ancora una volta lui a contendere il titolo a Razgatlioglu, perché non sarà più un rookie, ma dovrà essere considerato a tutti gli effetti uno dei big della categoria. Inoltre, si tratta di un successo pesante per la Casa di Borgo Panigale, perché vale il titolo Costruttori alla Rossa.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak questa volta non ha fatto una magia delle sue, ma si è limitato a coronare quel sogno che ha costruito nell'arco della stagione con ben 17 vittorie, e che probabilmente non è mai stato messo in dubbio neanche dall'incidente di Magny-Cours che lo ha costretto a saltare due weekend interi. Quando ha chiuso secondo, infatti, è stata quasi una liberazione sia per lui che per la BMW, che ha realizzato quell'impresa che inseguiva da sempre.

E probabilmente la celebrazione è stata azzeccatissima, perché nelle vie di fuga di Jerez è "atterrata" una navetta spaziale, nella quale il turco si è andato a cambiare per riemergere con una tuta dorata ed un casco da alieno. Ed effettivamente quello che è riuscito a fare quest'anno, portando a dominare con una moto che l'anno scorso non saliva neppure sul podio, sembra davvero qualcosa che arriva da un altro pianeta.

A completare un podio che contiene una curiosità statistica ai limiti del clamoroso c'è Andrea Locatelli, ancora una volta autore di una bellissima partenza con la sua Yamaha, che lo ha portato in una terza posizione che poi ha conservato fino alla bandiera a scacchi. Il dato incredibile è che tutti e tre i piloti che si sono piazzati nelle prime tre posizioni sono nati il 16 ottobre, quindi oggi si sono fatti un bel regalo di compleanno.

Al quarto posto c'è Alex Lowes, che è andato quindi a prendersi la medesima posizione nella classifica iridata, scavalcando di 7 lunghezze un Danilo Petrucci che probabilmente avrà da recriminare. Al primo giro, infatti, si è visto rifilare una carenata proprio dal pilota della Kawasaki alla curva 2. Nel tentativo di risalire poi il pilota del Barni Racing Team è finito ruote all'aria, ma domani avrà ancora la chance per cercare il controsorpasso.

Dopo il podio conquistato ad Estoril, la Honda ha trovato delle belle conferme anche a Jerez, con Iker Lecuona che ha chiuso quinto a circa quattro secondi dalla top 3. Ma anche il suo compagno Xavi Vierge ha fatto una bella rimonta, risalendo fino al settimo posto, alle spalle anche dell'altra BMW di Michael van der Mark.

Top 10 anche per Axel Bassani, ottavo con la sua Kawasaki, mentre ha faticato parecchio Andrea Iannone questa volta: il pilota di Vasto non è riuscito a fare meglio del 12° posto, alle spalle anche di Dominique Aegerter, Garrett Gerloff ed un Jonathan Rea in ombra a causa di una caduta in qualifica.

Il più in ombra di tutti, però, è stato probabilmente Alvaro Bautista, che è caduto nelle primissime fasi della gara, ripartendo poi in coda al gruppo prima di stendersi definitivamente nel finale. L'unica nota positiva per lui è che tra le due scivolate è riuscito ad essere il secondo più veloce in pista dopo Bulega. Dunque, sembra aver trovato un passo che domani potrebbe permettergli di risalire dal 15° posto in griglia.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Alessandro Delbianco ha chiuso 19° con la Yamaha GRT sulla quale sostituisce l'infortunato Remy Gardner. Un problema tecnico invece ha costretto al ritiro Michael Ruben Rinaldi. Un peccato per il pilota del Team Motocorsa, che sta vivendo il suo ultimo weekend nel Mondiale Superbike e in questi due giorni era parso piuttosto competitivo.