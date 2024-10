SBK | Jerez: bis di Bulega nella Superpole Race davanti a Toprak

Toprak Razgatlioglu ha celebrato il suo secondo titolo iridato della Superbike ieri, ma Nicolò Bulega sta provando a mandargli un messaggio chiaro nel weekend conclusivo di Jerez de la Frontera: il pilota della Ducati è uscito sconfitto nel suo anno da rookie, ma è pronto a lanciargli il guanto di sfida nel 2025.

Dopo aver dominato ieri in Gara 1, l'italiano ha concesso il bis nella Superpole Race. Bulega ha preso il comando delle operazioni al via, ma Razgatlioglu ci ha provato a dargli fastidio e al secondo giro ha trovato il varco per infilarlo alla curva 5.

Il turco voleva portarsi a casa un altro successo, perché si vedeva che stava portando al limite la sua BMW, e questo forse dà ancora più valore al trionfo di Bulega. Al sesto giro però non ha potuto nulla quando il ducatista ha trovato il controsorpasso nello stesso punto e poi ha dato il via ad un monologo che si è concluso sotto alla bandiera a scacchi con un margine di 2"3 sul neocampione del mondo. Il tutto firmando anche il nuovo record in gara del tracciato andaluso in 1'38"528.

Sul gradino più basso del podio è salito Alex Lowes, che con la sua Kawasaki alla seconda curva aveva provato addirittura ad attaccare senza successo Razgatlioglu. Il britannico però poi ha conservato la terza piazza per tutta la gara, riuscendo anche a tenere a distanza la Ducati di Danilo Petrucci. Questo vuol dire che ha messo quasi in cassaforte il quarto posto nel Mondiale, visto che ora ha otto lunghezze di margine nei confronti dell'italiano del Barni Racing Team.

Dopo aver conquistato il podio ieri, Andrea Locatelli stavolta si è dovuto accontentare del quinto posto, con la palma però di miglior pilota Yamaha e riuscendo nel finale a regolare il ritorno della BMW di Michael van der Mark. A rovescio, invece, Andrea Iannone ha fatto un passo avanti rispetto a Gara 1, riuscendo a portare la sua Ducati del Team GoEleven in ottava posizione, anche se proprio all'ultimo giro si è dovuto inchinare al sorpasso della BMW di Garrett Gerloff.

Nonostante abbia mostrato un ottimo passo nella seconda parte di gara, Alvaro Bautista è riuscito a rimontare solamente fino al nono posto con la sua Ducati, pagando a carissimo prezzo il suo 15° posto in griglia. Se non altro, però, è riuscito a strappare l'ultimo punticino in extremis a Dominique Aegerter, così come l'ultimo posto disponibile in terza fila per Gara 2 di pomeriggio.

Proprio come Bautista, ha avuto problemi a rimontare anche Jonathan Rea, che alla fine ha chiuso 11° con la sua Yamaha, rischiando anche ad un certo punto di andare a tamponare lo spagnolo alla curva 6. Stesso punto nel quale c'è stato un incidente dalla dinamica poco chiara tra le due Honda di Xavi Vierge ed Iker Lecuona, con quest'ultimo che ha avuto la peggio, finendo al Centro Medico per accertamenti.

Continuando a scorrere la classifica, Michael Ruben Rinaldi ha chiuso 13° con la Ducati del Team Motocorsa, giusto davanti alla Kawasaki di Axel Bassani. 18° posto invece per Alessandro Delbianco, sostituto dell'infortunato Remy Gardner sulla Yamaha GRT, con il sammarinese Luca Bernardi a chiudere il gruppo in 24° posizione.