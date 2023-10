SBK | Jerez: Bautista trionfa in una Superpole Race pazza

L’ultima Superpole Race della stagione non ha certo mancato di spettacolo! Sotto un cielo plumbeo, una bandiera rossa ha interrotto una grande bagarre, ma alla ripartenza Alvaro Bautista ha ristabilito le gerarchie, andando a vincere con un vantaggio di 1.5 secondi su un sorprendente Dominique Aegerter.

Con il successo della mattina di Jerez, il due volte campione del mondo arriva a quota 58 e avvicina Carl Fogarty. Fresco di titolo, lo spagnolo si impone al via, non lasciando margine agli inseguitori, primo dei quali lo svizzero del team GRT. Proprio lui era stato la causa della bandiera rossa a due giri dalla partenza: una grande fumata sulla sua Yamaha aveva lasciato olio in pista, facendo cadere diversi piloti.

Gara ferma e lievi gocce di pioggia bagnavano la pista, ma l’allarme è rientrato subito e si è ripartiti per 8 giri, in cui Bautista ha preceduto Aegerter, autore di una solida prestazione che gli ha consentito di conquistare il suo primo podio in Superbike. Con il sesto posto del suo compagno di squadra Remy Gardner, il team GRT si è aggiudicato anche il titolo di team indipendente.

A chiudere il podio c’è Jonathan Rea, che ha avuto una gran bagarre con Toprak Razgatlioglu. Quest’ultimo si è dovuto accontentare della quarta posizione ed è la prima volta che resta giù dal podio in una gara conclusa al traguardo (escludendo quindi i ritiri). Rea è così terzo e porta alta la bandiera Kawasaki mentre il suo vicino di box Alex Lowes scivola quando è nelle posizioni di testa e colpisce con la testa la ruota di Razgtlioglu, rimediando un trauma facciale.

Quinta posizione per Andrea Locatelli, che è riuscito ad approfittare della bandiera rossa per ripartire e riscattarsi dalla caduta avuta nel primo start. Il pilota Yamaha è rimasto alle spalle di Toprak e precede il già citato Gardner. Ottimo Phillip Oettl, che alle sue ultime uscite con la Ducati del team Goeleven è settimo. Il tedesco ha preceduto al traguardo Michael van der Mark, ottavo e migliore dei piloti BMW.

Non è andata di certo di lusso a Garrett Gerloff, protagonista di un incidente con Axel Bassani. I due sono finiti nella ghiaia, ma il portacolori Motocorsa si è dovuto recare al parco chiuso ugualmente per celebrare il titolo di miglior indipendente, conquistato beffando Danilo Petrucci. Non è bastata infatti la nona posizione per il pilota del team Barni a conquistare il titolo independent. Chiude la top 10 Xavi Vierge.

Ancora una gara difficile per Michael Ruben Rinaldi, solo 11° con la Ducati del team Aruba. Il portacolori ufficiale precede Lorenzo Baldassarri, 12° con la Yamaha del team GMT94. Gabriele Ruiu chiude in 19esima posizione.