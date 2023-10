SBK | Jerez: Bautista inarrestabile, sua la Superpole. Toprak 7°

Alvaro Bautista sente odore di titolo: a Jerez de la Frontera si chiude la stagione del mondiale Superbike e il campione in carica sta per ripetersi, gli mancano due punti per laurearsi ancora campione e inizia la sua scalata verso il secondo iride dalla pole position. Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati conquista la Superpole nel sabato mattina andaluso, andando a firmare un 1’38”635 che diventa imbattibile per chiunque.

La battaglia ormai è una questione fra lo spagnolo e Toprak Razgatlioglu, che però non riesce ad andare oltre la settima posizione. Qualifica complicata per il pilota Yamaha, che incassa più di mezzo secondo dal poleman e diretto rivale in campionato. Il turco non è nemmeno il migliore dei rappresentanti della Casa di Iwata, perché in griglia di partenza è preceduto dai portacolori GRT.

Dominque Aegerter infatti è autore di una qualifica decisamente solida e agguanta la prima fila proprio nel finale, andando a firmare un crono che lo porta a 210 millesimi da Bautista. Lo svizzero del team GRT beffa Alex Lowes a pochi secondi dalla bandiera a scacchi e relega il britannico di Kawasaki in terza posizione.

Lowes chiude così la prima fila e precede il compagno di squadra. Jonathan Rea, al comando per gran parte della sessione, è quarto al termine della qualifica e apre la seconda fila, seguito da Remy Gardner, anche lui protagonista di una sessione di Superpole combattuta e quarto a tre decimi dalla vetta. L’australiano precede Philipp Oettl, ottimo sesto all’ultima qualifica con il team Goeleven.

Settimo il già citato Razgatlioglu, che mette le ruote della sua Yamaha davanti a quelle della sua futura moto, ora guidata da Scott Redding, ottavo. A chiudere la top 10 troviamo Garrett Gerloff con la M1000RR del team Bonovo e Andrea Locatelli con l’altra Yamaha ufficiale. I due sono nono e decimo rispettivamente.

Qualifica opaca per Michael Ruben Rinaldi, che sfiora il gruppo dei primi dieci e scatterà dall’11esima casella. Il portacolori Ducati ufficiale precede Danilo Petrucci, 12° con la Panigale V4R del team Barni. Sessione di Superpole molto complicata per la coppia Honda, con Iker Lecuona 14° e Xavi Vierge 16°. Tra i due si inserisce Axel Bassani, 15° con la Ducati della formazione Motocorsa. Lorenzo Baldassarri e Gabriele Ruiu sono 19° e 20° rispettivamente.