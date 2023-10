SBK | Introdotto il peso minimo nel 2024. Regola “anti-Bautista”?

La FIM ha diramato un comunicato in cui rende note le modifiche del regolamento per la stagione 2024 del Mondiale Superbike. Tra le varie regole, spicca quella dell’introduzione del peso minimo combinato tra moto e pilota, decisione avvenuta grazie all’accordo di FIM, DWO e MSMA.

In questa nuova regola introdotta per il prossimo anno, Alvaro Bautista si sente decisamente coinvolto. Proprio lui è spesso stato al centro dell’attenzione per la questione del peso. Accusato in più occasioni di essere favorito dalla sua statura, lo spagnolo si è sempre difeso considerando i pro e i contro della sua fisicità. Al contrario, i piloti più corpulenti si sono sempre sentiti penalizzati rispetto al campione in carica, chiedendo a gran voce delle modifiche al regolamento.

Tra questi, Scott Redding in più occasioni ha sottolineato quanto influisse secondo lui la differenza di peso tra il campione del mondo in carica e il resto della griglia: “La Superbike ha fatto un gran lavoro creando alcune delle migliori gare di moto al mondo, ma perché non c’è un limite di peso minimo per i piloti?”, chiedeva a gran voce.

Citando un tweet di Motorsport.com, Bautista ha espresso la propria contrarietà alla nuova regola attraverso i propri profili social, scrivendo: “Mi piace questa cosa della legge anti-Bautista perché alla fine è la realtà. Nessuno si lamentava un paio di anni fa…le cose bruciano”. Il pilota Ducati ha poi pubblicato una foto in cui addenta due piadine e con ironia scrive: “Pronto per il 2024”. Il riferimento al peso minimo è chiaro.

Non solo peso minimo: infatti, nelle modifiche al regolamento si parla anche di carburante, motore e concessioni. Si avrà anche un flusso di carburante controllato da un misuratore che sarà presente su due moto di ciascun costruttore. I dati saranno registrati durante le prove e le gare per convalidare il concetto e definire i valori per la stagione 2025.

Inoltre, il serbatoio avrà un massimo di 21 litri, mentre cambierà il limite delle rivoluzioni del motore. Queste, che venivano tolte o aggiunte ogni tre round in base ai risultati, verranno imposte all’inizio della stagione e non si potranno ridurre.

Sulle concessioni, a partire dal prossimo anno verranno riviste ogni due round invece di tre attuali. L’approvazione generali delle concessioni avverrà un mese prima della prova, anche se i dettagli arriveranno 14 giorni prima della data del controllo tecnico. In questo modo viene eliminata la necessità di descrivere le parti delle superconcessioni nel regolamento SBK, al suo posto ci sarà una comunicazione specifica.