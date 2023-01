SBK | Il team Goeleven presenta la sua stagione 2023

Carica lettore audio

La stagione 2023 è ormai alle porte e le squadre si stanno preparando per tornare in pista. Si riparte da Phillip Island, dove tutto è finito lo scorso novembre, ma prima di gareggiare si torna a fare dei test. Per questo il team Goeleven non si farà cogliere di sorpresa e nella giornata di oggi ha svelato i piani per questa nuova stagione.

Stesso pilota, stessi colori. La squadra satellite di Ducati punta sulla continuità e conferma quanto abbiamo visto negli ultimi anni. Sarà ancora Philipp Oettl a difendere i colori del team piemontese, che da qualche anno si caratterizzano dal celeste e non dal classico rosso Ducati. Nella cornice del Pala Expo di Cherasco, in provincia di Cuneo, Goeleven ha tolto i veli alla Panigale V4R del 2023.

Nessuna grande novità dal punto di vista tecnico, il tempo per lavorare è stato poco, la stagione 2022 si è conclusa a fine novembre e si riparte subito con i test di gennaio per volare in Australia a febbraio, per il primo round del 2023. Anche in termini di livrea la differenza è pressoché minima e per quest’anno l’obiettivo è continuare sulla stessa linea dello scorso campionato.

Non è stato un anno semplice per Oettl, che ha dovuto combattere contro una forma fisica non esattamente al 100% e un po’ di sfortuna in qualche weekend. Il suo miglior risultato è stato un settimo posto in Gara 1 ad Assen, che ha poi replicato in Gara 2 a Barcellona. Il suo esordio in Superbike si è concluso con un 13° posto nella classifica generale, e per il secondo anno nella classe regina delle derivate di serie punta a migliorare, forte dell’esperienza maturata nel suo anno di debutto.

Livrea WSBK Team Go Eleven Photo by: Lorenza D'Adderio