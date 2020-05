SBK, il team Barni torna in pista per un test a Misano

La ripartenza del mondiale Superbike sembra sempre più vicina, il 2 agosto tornerà l’azione sul circuito di Jerez de la Frontera e le derivate di serie riprenderanno a combattere dopo il primo e fino ad ora unico round disputato a Phillip Island. Nell’attesa di tornare alle gare, il team Barni non sta a guardare e prepara un test per riprendere i ritmi pian piano.

La squadra bergamasca infatti si recherà al Misano World Circuit Marco Simoncelli giovedì 28 maggio, per una sessione di test con il team al completo. Tante saranno le novità introdotte dal team Barni, che concentrerà l’attenzione non solo sull’attività in pista ma anche sulla sicurezza all’interno del box. La giornata di test infatti prevede anche l’organizzazione del lavoro dei meccanici, che indosseranno mascherina e guanti. L’accesso al box inoltre sarà controllato e verranno predisposti dei percorsi obbligati che permetteranno il rispetto del distanziamento sociale. Saranno inoltre installati dei flaconi e dispenser con gel igienizzante. La squadra disporrà anche di un gel specifico per igienizzare i caschi.

Mancherà all’appuntamento Leon Camier, ancora bloccato nella sua residenza ad Andorra. Le restrizioni imposte infatti non gli permetteranno di essere presente in pista anche per testare le componenti tecniche. Al suo posto troveremo Randy Krummenacher. Il campione Supersport in carica, che ha residenza in Italia, sostituirà il britannico in sella alla Panigale V4 R, con il consenso della sua attuale squadra, MV Agusta.

Non solo Superbike: il team Barni si presenta a Misano anche con la line-up del CIV, che dovrebbe ripartire nel mese di giugno. Scenderanno in pista Samuele Cavalieri e Michele Pirro, quest’ultimo impegnato anche con il test per Ducati MotoGP. I due piloti della squadra bergamasca saliranno in sella alla Panigale V4 R con cui disputeranno la stagione 2020 del Campionato Italiano Velocità.

Marco Barnabò, team principal Barni, commenta la notizia: “Quando si è presentata l'opportunità di questo test ho deciso subito di partecipare, per noi tornare in pista è la cosa principale, ma vogliamo farlo in sicurezza. Per questo ci concentreremo sulle moto, ma soprattutto nell'organizzare gli spazi del box e il lavoro secondo le nuove esigenze. Dovremo adattarci cercando di mantenere le distanze e la responsabilità individuale sarà fondamentale, ma attraverso questo test vogliamo anche dimostrare che riprendere l'attività in pista in totale sicurezza è possibile”.

“Avremo al nostro fianco Meccanocar, un'azienda di Pisa che ci fornirà i dispositivi di protezione individuale e i prodotti igienizzanti da qui alla fine della stagione. Infine voglio ringraziare Andrea Quadranti di MV Augusta che ci ha dato il via libera per far salire Randy sulla Ducati, vista la nostra necessità di fare chilometri”.