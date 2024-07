SBK | Iannone: “Non pagherò ancora per correre come quest’anno”

Attualmente non è chiaro cosa accadrà ad Andrea Iannone il prossimo anno. Dopo lo stop per doping di quattro anni, l'italiano ha festeggiato quest'anno il suo ritorno alle competizioni con il team GoEleven Ducati nel Mondiale Superbike, dove ha raccolto diverse soddisfazioni soprattutto nelle prime gare della stagione. La promozione al team Ducati ufficiale è il piano A per l'ex pilota MotoGP, ma se Alvaro Bautista continuerà, non ci sarà un posto libero.

Così, durante il round di Donington, Iannone ha parlato ancora una volta del suo futuro e si è mostrato sereno: “Non sono stressato per la mia decisione e aspetterò e vedrò. So cosa voglio”. Oltre al Mondiale Superbike, Iannone è stato più volte accostato alla MotoGP. I media italiani hanno ripetutamente parlato di un possibile ritorno alla Pramac. Iannone può immaginare di guidare una delle due Yamaha Pramac il prossimo anno? "Se devo faticare qui, allora posso farlo anche in un altro campionato. Allora scambierei i problemi con i problemi", scherza il carismatico vincitore della MotoGP.

Una dichiarazione chiara: moto ufficiale o eventuale stop

Tuttavia, la MotoGP non è il sogno di Iannone. "La mia priorità è una moto ufficiale nel campionato mondiale Superbike. Se non dovessi ottenerla, allora penserò se continuare o smettere”. Il fatto è che Iannone difficilmente disputerà un'altra stagione con la GoEleven-Ducati perché, secondo le sue stesse dichiarazioni, deve portare con sé dei soldi: "Non ho assolutamente intenzione di pagare ancora per correre, come è successo quest'anno. I meccanici e tutti gli addetti ai box vogliono essere pagati e io pago un sacco di soldi. Voglio guidare senza stress".

A Iannone piace l'atmosfera familiare di GoEleven, ma...

D'altra parte, Iannone non ha grandi pretese. "Non vado in moto per i soldi", ha detto. "Ho investito molto denaro quest'anno. Corro per passione. Ma non dipende solo da me". Al pilota di Vasto piace l'atmosfera che si respira nel box del suo team, ma, allo stesso tempo, è consapevole di non trovare le stesse condizioni in un team clienti come in un team ufficiale. "Nel nostro box c'è molta passione, è come una famiglia. Ma non ricordo molte famiglie che abbiano vinto il campionato", dice Iannone.

"Sicuramente hanno ottenuto dei buoni risultati. È buono, ma non è l'ideale. Sono qui perché voglio provare. Voglio ottenere i migliori risultati possibili. Se non è possibile, allora posso restare a casa. Nessun problema!", chiarisce il pilota della Ducati.

Andrea Iannone, Team Go Eleven Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

I team clienti non hanno chance contro i team ufficiali?

In MotoGP, Pramac ha recentemente dimostrato in modo impressionante che anche i team satellite possono tenere il passo dei team ufficiali. L'anno scorso Jorge Martin è stato l’avversario più tosto di Pecco Bagnaia e quest’anno sta lottando per la corona della MotoGP con il team Pramac, supportato da Ducati.

Le squadre non ufficiali possono vincere i campionati? "La storia della MotoGP è diversa", riconosce Iannone. "Anche i team privati sono di alto livello e sono supportati dalle fabbriche", osserva. "Mi piace il Mondiale Superbike e la passione che c'è nel nostro team. Preferisco correre qui", spiega Iannone.