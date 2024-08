SBK | Iannone chiave del mercato e Huertas attende

Il round di Portimao ci ha lasciato la certezza di un Toprak Razgatlioglu imbattibile, ma anche con un grande quesito: dove sarà Andrea Iannone il prossimo anno? Se la maggior parte dei tasselli del mercato sono piazzati ognuno al proprio posto, c’è ancora molta incertezza sul futuro del pilota di Vasto. L’ipotesi del rinnovo con Goeleven è concreta, ma proprio in Algarve ha iniziato a circolare la voce che lo vedrebbe in trattativa con Yamaha GRT.

Dalla decisione di The Maniac dipenderà il futuro non solo suo, ma di altri piloti che stanno aspettando l’effetto domino che questa scelta comporterà. Tra questi c’è Adrian Huertas, pupillo di Ducati e leader del Mondiale Supersport. Lo spagnolo, considerato uno dei grandi talenti del futuro delle derivate di serie, è pronto al salto in Superbike, ma questo può avvenire solo nel momento in cui si libera una sella.

L’eventualità di mettere in pista una terza moto con i colori del team ufficiale è da escludere, pertanto restano al vaglio solo l’opzione team indipendente. Ma quale? La formazione Motocorsa non è nei piani di Huertas e Marc VDS è blindato con la presenza di San Lowes. La strada più percorribile è proprio quella del team Goeleven.

Tutto però dipenderà dalla decisione di Iannone. Qualora l’abruzzese decidesse di scendere dalla Ducati per salire sulla Yamaha, ecco che si aprirebbe la porta della Superbike per Huertas. Se invece Iannone restasse in Ducati, non ci sarebbe spazio per lo spagnolo, che sarebbe costretto a restare in Supersport.

Nel caso in cui Huertas continuasse a correre nella classe di mezzo delle derivate di serie, si riproporrebbe la situazione che avevamo già visto nel 2021, quando Dominique Aegerter era lanciato verso il titolo mondiale in Supersport ma non trovava spazio in Superbike. Così, nel 2022 lo svizzero era rimasto dov’era, rimandando di un anno l’approdo alla classe regina ma arrivandoci da due volte campione del mondo.