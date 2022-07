SBK | Hickman sostituirà van der Mark a Most

Carica lettore audio

Michael van der Mark e il team ufficiale BMW hanno annunciato il rinnovo per il prossimo anno nei giorni scorsi, tuttavia il pilota olandese sarà costretto a restare fermo per recuperare pienamente dall’infortunio rimediato quest’inverno. Il round di Most in programma il prossimo fine settimana infatti vedrà ancora la sua assenza, ma la squadra ha annunciato il suo sostituto.

In Repubblica Ceca infatti vedremo ancora una volta Peter Hickman. Il pilota britannico torna così sulla scena mondiale per la seconda gara consecutiva, dopo aver disputato già il round di Donington della scorsa settimana. Se in Gran Bretagna ha corso con il team FHO Racing, a Most salirà sulla BMW M1000RR del team ufficiale, avendo già preso confidenza con la moto sulla pista di casa.

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hickman andrà a prendere il posto di Ilya Mikahlchik, che ha sostituito van der Mark fino al round di Donington. L’esperienza nel mondiale però non inizia quest’anno per il britannico, che ha già preso parte alle gare del campionato Superbike nel 2012, debuttando sempre a Donington come pilota di riserva Suzuki. Sulla stessa pista, ha sostituito Markus Reiterberger, allora pilota BMW ufficiale, nel 2019. Attualmente Hickman è impegnato nel mondiale Endurance con la Casa di Monaco, oltre ad essere uno dei piloti che vanta un gran numero di vittorie al TT.

Non c’è ancora una data certa di rientro, ma Michael van der Mark sfrutterà questo round e tutto il resto dell’estate per riprendersi e recuperare pienamente dall’infortunio. Il pilota olandese dovrebbe tornare in pista al termine della pausa estiva, così come conferma BMW. Potremo rivedere van der Mark in azione dal round di Magny-Cours, in programma a metà settembre.