SBK | Hickman correrà a Donington come wild card con BMW

Carica lettore audio

Peter Hickman, vincitore del TT, sarà presente a Donington Park, dove disputerà il round britannico del mondiale Superbike correndo come wild card con il team FHO Racing BMW, con cui ha disputato anche il BSB. Per l’inglese si tratta di un ritorno nel campionato mondiale dopo il 2019, anno in cui sempre a Donington ha corso chiudendo le due gare in settima e undicesima posizione, in quell’occasione per sostituire l’allora infortunato pilota BMW Markus Reiterberger.

“Sono incredibilmente entusiasta di avere l’opportunità di correre una gara nel mondiale Superbike”, ha commentato Hickman. “L’ho già fatto due volte, la prima nel 2012 con Worx Suzuki e poi nel 2019 con il team BMW ufficiale. In entrambe le occasioni però si era trattato di una sostituzione dell’ultimo minuto ed ero salito su moto che non avevo mai visto prima. Stavolta correrò con il team FHO Racing BMW, che è quello con cui corro nel BSB, perciò sarà una cosa buona. Dovremo lavorare sul pacchetto elettronico per il mondiale Superbike, che rispetto al BSB cambia abbastanza. Sarà interessante, vedremo”.

“Penso sia fantastico che abbiamo l’opportunità di correre come team ed è tutto merito di Faye. Lei gestisce il team da un anno e mezzo, abbiamo già disputato il BSB, la North West 200, il TT Isola di Man e ora faremo una wildcard nel mondiale Superbike, è fantastico. Sarà bello per tutti nel team fare un round di Superbike insieme, qualcuno di noi ci ha già lavorato in passato, ma non come team, quindi credo che sarà una cosa molto buona per noi”, dichiara il britannico.

Hickman andrà a Donington forte di un altro successo al TT Isola di Man, dopo aver conquistato quattro vittorie e aver portato a nove il totale in carriera. Attualmente è decimo nella classifica generale del BSB dopo il quarto round della stagione andato in scena a Knockhill. A Donington inoltre Hickman ritroverà un rivale del BSB e campione in carica della categoria, Tarran Mackenzie, che correrà con il team McAMS Yamaha.