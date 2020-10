SBK, GRT conferma Gerloff e annuncia Nozane. Caricasulo è fuori

Il team Yamaha Pata ha svelato la line-up del 2021, confermando Toprak Razgatlioglu ed annunciando l’arrivo di Andrea Locatelli, che farà il suo debutto in Superbike il prossimo anno. Sulla scia della squadra ufficiale, anche il team GRT ha rivelato quali saranno i piloti che schiera a partire dalla prossima stagione. Dopo le splendide prestazioni di questa ultima parte di 2020, Garrett Gerloff è stato confermato in sella alla R1 anche per la stagione che verrà, mentre ad affiancarlo troveremo Kohta Nozane.

Resta fuori Federico Caricasulo, che chiude con GRT dopo un solo anno. Ancora è ignota la destinazione del pilota italiano, mentre sono ormai confermati i due posti nel team satellite Yamaha. La conferma di Gerloff era ormai nell’aria, visti i risultati ottenuti ed il podio conquistato a Barcellona in Gara 2 (è stato il primo statunitense a salire sul podio dopo Nicky Hayden nel 2016), ed il pilota americano disporrà della nuova R1.

Gerloff commenta il proprio rinnovo: “Sono semplicemente entusiasta di restare con il team GRT Yamaha per la stagione 2021. Quest’anno è stato incredibile, le persone con cui ho lavorato sono eccezionali, molto positive e fantastiche, quindi continuare con loro è meraviglioso. Speriamo di avere una stagione più normale e di avere un po’ di costanza, sarebbe grandioso per me. Non vedo l’ora di provare anche la nuova Yamaha R1, speriamo ci dia più prestazioni per lottare con i primi del campionato. Ringrazio molto Yamaha per voler continuare con me e darmi un’altra opportunità di migliorare e mostrare cosa sono in grado di fare. A loro ed al team manager Filippo Conti devo tutto. Penso che possiamo fare grandi cose il prossimo anno e sono più concentrato e determinato che mai”.

Arriva poi Nozane, che debutterà nel 2021 nel mondiale Superbike dopo la tanta esperienza in Giappone. Attualmente è leader del Campionato All Japan Road Race ed è vicino alla conquista del titolo, avendo vinto tutte le gare disputate fino ad ora. Il pilota giapponese inoltre ha disputato una gara in MotoGP con la Yamaha nel 2017, proprio al Gran Premio del Giappone a Motegi. Nozane dichiara: “Ho capito che la Superbike sarebbe stato il posto migliore per me per crescere come pilota, quindi sono davvero contento di avere l’occasione di lavorare ancora nel mondiale e non posso ringraziare abbastanza Yamaha per l’opportunità. Correrò contro i migliori piloti al mondo e su gomme diverse da quelle che uso ora, inoltre quasi tutti i circuiti saranno nuovi per me, quindi so di andare incontro ad una grande sfida”.

“Ma voglio diventare uno dei migliori top riders giapponesi, per essere all’altezza delle aspettative dei fan giapponesi e per conquistarmi la stima degli appassionati di tutto il mondo. Voglio lasciare il segno già dall’inizio, quindi farò tutto il possibile per essere pronto a correre. Mi unisco al team GRT Yamaha e Garrett Gerloff ha ottenuto il podio con loro nella sua stagione d’esordio, quindi so quanto sono forti e non vedo l’ora di lavorare e crescere con loro il prossimo anno. Siamo nel pieno del Campionato All Japan Road Race e sono in testa alla classifica, quindi l’obiettivo è arrivare in Superbike da campione. Il mio obiettivo da qui è fare del mio meglio negli ultimi due round della stagione per conquistare il titolo”.