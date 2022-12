SBK | Granado correrà con il team MIE Honda nel 2023

Carica lettore audio

Eric Granado correrà nel mondiale Superbike come pilota titolare per la prima volta nel 2023, dopo aver disputato le ultime due stagioni nella Superbike spagnola e nella Coppa del Mondo MotoE. Già nel 2020 il brasiliano aveva corso nelle derivate di serie con la Honda satellite all’Estoril, conquistando un punto nella gara di apertura e diventando il primo brasiliano a ottenere punti dopo Alex Barros nel 2006.

I successi passati di Granado includono quattro titoli Superbike nel suo paese natale, il Brasile, e la corona CEV Moto2 del 2017. Quest'anno si è anche classificato al secondo posto in MotoE alle spalle di Dominique Aegerter, anche lui impegnato nel mondiale Superbike l’anno prossimo. "Sono assolutamente felice di dare il benvenuto a Eric nel team MIE Racing Honda", ha commentato il boss della squadra Midori Moriwaki.

"Abbiamo avuto modo di lavorare con Eric quando si è unito alla squadra per l'ultimo round della stagione 2020 del campionato WorldSBK a Estoril. Ha concluso nella top 15 in Gara 1 e vicino alla zona punti in Gara 2, il che è stato davvero impressionante. Il suo talento, la sua velocità, la sua professionalità e, non ultimo, il suo atteggiamento solare sono valori fondamentali per me e credo che si adatterà perfettamente alla struttura del team MIE Racing Honda".

Granado continuerà a correre in MotoE nella prossima stagione, oltre ai suoi impegni nel mondiale Superbike. A proposito del suo ingresso nella squadra MIE, il brasiliano ha dichiarato: "Penso che sia una grande opportunità per me e per la mia carriera, e sono molto fiducioso che avremo una moto competitiva e che potremo lavorare insieme alla Honda per migliorare la moto”.

“Sarà una vera sfida, lottare con piloti veloci e di livello mondiale, ma cercherò di imparare molto da loro e di fare del mio meglio per ottenere risultati solidi ogni fine settimana, in modo da arrivare alla fine della stagione con la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro. Spero che i tifosi brasiliani mi sosterranno; sono passati tanti anni dall'ultima volta che un pilota brasiliano ha corso nel campionato del mondo e spero di rappresentare al meglio il mio Paese".

MIE ha confermato la partenza di Leandro Mercado, che correva con la squadra dal 2021, dopo una stagione deludente che ha fruttato solo tre punti. Il compagno di squadra Hafizh Syahrin è andato leggermente meglio, ottenendo 10 punti con un miglior piazzamento al 12° posto, ma il comunicato stampa della squadra non fa alcun riferimento all'ex pilota malese della MotoGP.