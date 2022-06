SBK | Frattura del polso e della mano per Vierge

Carica lettore audio

Il round di Misano si è concluso in anticipo per Xavi Vierge, che ha finito Gara 2 nella ghiaia dopo una brutta caduta, avvenuta mentre era nel pieno di una grande prestazione che lo aveva portato quasi a ridosso di Jonathan Rea, terzo. Il pilota Honda nella caduta ha rimediato la frattura della mano e del polso, ma l'obiettivo è quello di tornare in pista il prima possibile.

La caduta in Gara 2 è una conseguenza di un incidente che le telecamere non hanno ripreso, ma lo spagnolo ha spiegato la dinamica: mentre il portacolori HRC era in bagarre con Axel Bassani, l'italiano del team Motocorsa ha sferrato il suo attacco per effettuare il sorpasso. La sua gomma posteriore ha però colpito l'anteriore di Vierge, che ha perso il controllo della sua Fireblade ed è finito nella ghiaia.

Andando però a velocità molto elevata, la Honda ha puntato il muro e Vierge ha preferito saltare giù dalla moto, restando nella ghiaia dove ha rimediato poi la frattura. Una volta tornato in Spagna, si sottoporrà a ulteriori visite ed esami approfonditi per decidere sul da farsi e pensare subito al recupero in vista del round di Donington, in programma a metà luglio.

Vierge spiega il suo incidente nel comunicato diramato da Honda: "La caduta è stata un gran peccato perché avevamo avuto un weekend incredibile e stavamo disputando una bella gara. Penso che un altro pilota (Axel Bassani) mi abbia sorpassato toccandomi la ruota anteriore. Mi sono ritrovato in linea diretta con il muro e sono dovuto saltare via dalla moto. Sono stato fortunato perché ho toccato il suolo a velocità molto elevata. Dopo una prima visita, sembra che avessi rotto qualcosa nella mano destra, ma nulla di importante. Farò degli esami più approfonditi per capire quali saranno i prossimi step per poter essere pronto a guidare il prima possibile. Voglio ringraziare il mio team e i tecnici, perché stanno facendo un lavoro incredibile".