SBK | Foti: "Ducati non ha un piano B, l'obiettivo è continuare con Bautista"

Il rinnovo di Alvaro Bautista con la Ducati nel Mondiale Superbike ormai tiene banco da diverse settimane. La firma dello spagnolo per prolungare la sua avventura con il marchio bolognese, che lo ha portato alla conquista di due corone iridate consecutive, sembrava ormai cosa fatta, ma l'annuncio tarda ad arrivare.

Non c'è dubbio che il pilota di Talavera de la Reina stia vivendo il suo momento più difficile da quando è tornato a vestire i colori della Rossa, e la classifica lo dice piuttosto chiaramente: le sue recenti cadute e le 13 affermazioni consecutive della BMW di Toprak Razgatlioglu lo hanno fatto precipitare al terzo posto, alle spalle anche del compagno di box, il rookie Nicolò Bulega. Ma sono gli oltre 140 punti di ritardo nei confronti del turco a rendere ardua, se non impossibile, la sua conferma sul trono delle derivate di serie.

Questo però non vuol dire che sia venuta meno la sua voglia di continuare a correre. E la cosa sembra essere piuttosto chiara anche agli uomini della Ducati, che non stanno neanche lavorando ad un'eventuale alternativa nel caso in cui il 39enne dovesse decidere di appendere il casco al chiodo, come ha rivelato al sito ufficiale del Mondiale Superbike il team principal dell'Aruba Racing, Serafino Foti.

"Nel corso del weekend di Portimao non abbiamo parlato dato che durante il Round preferisce che non se ne parli", ha esordito Foti. "Continueremo a lavorarci e anche se non è ancora fatta, siamo vicini al provare ad andare avanti insieme. Presto potrò dire se siamo all'80% o al 90% o allo 0% ma sono davvero fiducioso. Non abbiamo alcun piano B perché il nostro obiettivo è andare avanti con lui".

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ad aver innescato il momento di difficoltà dello spagnolo è stato il cambio regolamentare che da quest'anno gli impone di portare una zavorra, perché il peso minimo si calcola tenendo conto sia della moto che del pilota. Un qualcosa per cui non è stata ancora trovata una soluzione che gli possa permettere di guidare la Panigale V4 allo stesso livello dello scorso anno, anche se piano piano gli uomini in Rosso stanno imboccando la strada giusta.

"Sotto quest'aspetto quest'anno abbiamo avuto dei problemi con Alvaro. È stato difficile trovare la miglior messa a punto, ma da Most abbiamo trovato il miglior compromesso. Abbiamo spostato il peso in alcune aree e i nostri ingegneri a casa hanno fatto un buon lavoro. A Most e Portimao è stato competitivo. È caduto ma è stato lì e questa è la cosa più importante per il futuro", ha spiegato Foti.

"Toprak è davvero forte come dimostrano le 13 vittorie di fila, ma non ci arrenderemo mai, come sempre, e ovviamente continueremo a lavorare per il futuro. L'anno prossimo avremo la stessa moto ma è anche importante continuare a migliorarla. Questo è un anno davvero difficile, ma in ogni gara e tutte le volte continueremo a darci dentro".

"Il bilanciamento della moto è molto sensibile al peso per ciò che concerne Alvaro. Questo è il problema. Non è facile perché il peso stazionario è una cosa ma il peso dinamico è una storia completamente diversa, quindi al momento questo è il problema principale. Fino a quando non andremo sulle piste non sapremo se ce ne sarà una particolarmente difficile per noi: lo scopriremo lì. A Most e a Portimao ha avuto lo stesso feeling però", ha concluso.