SBK: Folger lascerà il team Bonovo alla fine di questa stagione

Jonas Folger si è guadagnato un posto da pilota titolare con il team Bonovo dopo tre partecipazioni alle gare come wildcard nel 2020, a seguito della sua stagione dell’IDM Superbike tedesca, in cui ha vinto il titolo. Ma il 28enne ha faticato per interpretare la BMW M1000RR, dopo aver trascorso le ultime stagioni quasi esclusivamente su moto Yamaha in Superbike e in MotoGP, e in tutta la stagione ha accumulato solamente 19 punti, con una sola top 10 ad Aragon.

Dopo le qualifiche del round di Assen lo scorso luglio, in cui aveva conquistato il sesto posto, tutto sembrava pronto per una svolta, ma un incidente in Gara 1 lo ha tagliato fuori dal resto del weekend e ha condizionato la sua stagione. Michael Galinski, capo del team Bonovo, ha dichiarato che per Folger è meglio “fare un passo indietro” e lasciare la squadra, poiché la BMW non si adatta al suo stile di guida come la Yamaha R1.

“Saremo rappresentati in questo paddock il prossimo anno con la BMW, ma non è ancora chiaro con quale pilota – ha detto Galinski a Motorsport.com, testata sorella di Motorsport-Total.com – Se il pilota non ha la fiducia necessaria, allora è meglio fare un passo indietro. Le corse non sono sempre divertenti. Ma si può vedere che Jonas sta soffrendo e che non può guidare la moto come vorrebbe. Lo si vede anche nei primi giri, dove non entra davvero in sintonia e dove non sa esattamente come reagisce la moto. Come Johann Zarco non si è trovato bene con la KTM, Valentino Rossi non si è trovato bene con la Ducati e Jorge Lorenzo non si è trovato bene con la Honda. Non si può forzare”.

Galinski crede che Folger non sia riuscito a superare i limiti della nuova BMW M1000RR che è stata introdotta quest'anno, qualcosa che Michael van der Mark è riuscito a fare dopo il suo passaggio dalla Yamaha al factory team BMW quest'anno: “Il fatto è che la BMW non fornisce un feedback chiaro dalla ruota anteriore come le altre moto. Devi anche guidare sopra le sensazioni a volte. Queste sono state le dichiarazioni emerse in una conversazione con Michael van der Mark. Michael non sente l'anteriore a volte, ma lo fa comunque. Il 95% delle volte va bene. Altrimenti il limite è stato raggiunto. Jonas è probabilmente un po’ più sensibile in questo senso. Tutti nella squadra sanno cosa può fare. Il talento non è scomparso. Ma non può richiamarlo. Di conseguenza, non sta andando bene con una BMW Superbike”.

Le possibilità che Folger continui in Superbike lontano da Bonovo sono basse, Barni e Go Eleven sono le uniche squadre private di primo piano con posti disponibili per il 2022. Ma Galinski sta tenendo la porta aperta per Folger, per farlo restare con Bonovo in un’altra categoria il prossimo anno, assicurandosi che il pilota tedesco possa continuare a correre oltre la fine di questa stagione. Bonovo continua a correre nel campionato IDM in Germania e ha anche fatto un'apparizione come wildcard nel Mondiale Supersport lo scorso fine settimana a Barcellona, schierando una Yamaha R6 per Patrick Hobelsberger.

“Ci sono idee riguardo al futuro di Folger – ha detto Galinski – È troppo presto per parlarne. In ogni caso, non abbandoneremo Jonas completamente. Lui deve prima capire cosa vuole. Quando parlo con lui, percepisco che non ha finito con le gare. Non dice che le corse non fanno più per lui. L'importante è che ritrovi la fiducia in se stesso e che possa correre di nuovo. Lo aiuteremo ancora una volta. Ma non gli forniremo una Yamaha in Superbike, questo è fuori questione. Ma ci sono altre classi”.